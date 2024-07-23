Yapay zekâ modellerinin enerji kullanımı artıyor

Yayınlanma: 23.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.07.2024 - 04:00

Yapay zekâ sistemlerinin çevre için olumlu etkileri olan pratik kullanımları bulunurken sistemler zaman geçtikçe daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor.

Bu yıl yayımladığı rapora göre, Google’ın sera gazı emisyonları yapay zekânın modellerinin etkisiyle yüzde 13 artış gösterdi.

Raporda konuya ilişkin “Yapay zekâyı ürünlerimize daha fazla entegre ettikçe, yapay zekâ hesaplama yoğunluğunun artması nedeniyle artan enerji talepleri nedeniyle emisyonları azaltmak zorlayıcı olabilir” ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayımladığı “2024 Elektrik” raporuna göre ise yapay zekâ, veri merkezleri ve kripto para sektörünün toplam enerji talebinin 2026’ya kadar iki katına çıkması bekleniyor.

Öte yandan Stanford Üniversitesi İnsan Merkezli Yapay Zekâ Enstitüsü raporuna göre yapay zekânın çevreye yararlı olarak kullanıldığı farklı alanlar var. Bahsedilen olumlu kullanımlar arasında termal enerji depolama sistemlerinin yönetilmesi, atık kategorizasyonu ve atıkların enerjiye dönüştürülmesi sürecinin denetlenmesi gibi konular bulunuyor.