Yapay zekâ modellerinin enerji kullanımı artıyor

Yapay zekâ modellerinin gelişmesiyle birlikte bu sistemlerin eğitilmesi için kullanılan enerji miktarı da artış gösteriyor.

Mert Öner
Yayınlanma: 23.07.2024 - 04:00
Yapay zekâ modellerinin enerji kullanımı artıyor
Abone Ol google-news

Yapay zekâ sistemlerinin çevre için olumlu etkileri olan pratik kullanımları bulunurken sistemler zaman geçtikçe daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. 

Bu yıl yayımladığı rapora göre, Google’ın sera gazı emisyonları yapay zekânın modellerinin etkisiyle yüzde 13 artış gösterdi. 

Raporda konuya ilişkin “Yapay zekâyı ürünlerimize daha fazla entegre ettikçe, yapay zekâ hesaplama yoğunluğunun artması nedeniyle artan enerji talepleri nedeniyle emisyonları azaltmak zorlayıcı olabilir” ifadeleri kullanıldı. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayımladığı “2024 Elektrik” raporuna göre ise yapay zekâ, veri merkezleri ve kripto para sektörünün toplam enerji talebinin 2026’ya kadar iki katına çıkması bekleniyor. 

Öte yandan Stanford Üniversitesi İnsan Merkezli Yapay Zekâ Enstitüsü raporuna göre yapay zekânın çevreye yararlı olarak kullanıldığı farklı alanlar var. Bahsedilen olumlu kullanımlar arasında termal enerji depolama sistemlerinin yönetilmesi, atık kategorizasyonu ve atıkların enerjiye dönüştürülmesi sürecinin denetlenmesi gibi konular bulunuyor.


Yapay zeka haberleri enerji haberleri

İlgili Haberler

Preply araştırdı: Yapay zeka gelişse de öğretmenin yerine geçemeyecek!

Preply araştırdı: Yapay zeka gelişse de öğretmenin yerine geçemeyecek!
OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-4o mini'yi duyurdu

OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-4o mini'yi duyurdu
Kanser görüntülerini okuyabilen çok yönlü bir yapay zeka modeli

Kanser görüntülerini okuyabilen çok yönlü bir yapay zeka modeli
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler