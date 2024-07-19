OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-4o mini'yi duyurdu

OpenAI, piyasadaki en uygun maliyetli ve küçük yapay zeka modeli olan GPT-4o mini'yi tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 13:00
OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-4o mini'yi duyurdu
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OpenAI'ın bir süre önce tanıttığı GPT-4o piyasanın en iyileri arasında gösterilirken, 'mini' modeli tanıtıldı. En uygun maliyetli küçük yapay zeka modeli olarak gelen Open GPT-4o mini, geliştiricilere daha az maliyetli olacak. Geliştiricilere, 1 milyon kullanıcı token'ı 15 sent gibi bir maliyete mal olacak. Ancak alınan her 1 milyon token için 60 sent ödemek gerekiyor. 

YAPAY ZEKANIN MALİYETİNİ DÜŞÜRMEK

OpenAI API Ürün Başkanı Oliver Godement, GPT4o-mini'nin yeni kullanım durumları için de geçerli olduğunu söyledi:

"Zeka başına maliyet o kadar iyi ki, müşteri desteği, yazılım mühendisliği, yaratıcı yazarlık ve her türlü görev için kullanılacağını düşünüyorum. Her yeni modeli benimsediğimizde, yeni kullanım durumları ortaya çıkıyor ve GPT-4o mini için bunun daha da geçerli olacağını düşünüyorum."  


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