OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-4o mini'yi duyurdu

Yayınlanma: 19.07.2024 - 13:00

Güncelleme: 19.07.2024 - 13:00

OpenAI'ın bir süre önce tanıttığı GPT-4o piyasanın en iyileri arasında gösterilirken, 'mini' modeli tanıtıldı. En uygun maliyetli küçük yapay zeka modeli olarak gelen Open GPT-4o mini, geliştiricilere daha az maliyetli olacak. Geliştiricilere, 1 milyon kullanıcı token'ı 15 sent gibi bir maliyete mal olacak. Ancak alınan her 1 milyon token için 60 sent ödemek gerekiyor.

YAPAY ZEKANIN MALİYETİNİ DÜŞÜRMEK

OpenAI API Ürün Başkanı Oliver Godement, GPT4o-mini'nin yeni kullanım durumları için de geçerli olduğunu söyledi: