Yapay Zeka rekabeti kızışıyor: Google ChatGPT'nin rakibine rekor yatırım yaptı!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:56

Güncelleme: 30.10.2023 - 10:56

Girişimin sözcüsü, Google'ın yapay zeka şirketi Anthropic'e 2 milyar dolara kadar yatırım yapma kararı aldığını duyurdu. Sözcü ayrıca, Google'ın şirkete 500 milyon dolarlık bir peşin yatırım ve zaman içinde 1,5 milyar dolar daha ek yatırım yapmayı kabul ettiğini belirtti.

Google, zaten Anthropic'e yatırım yapmış bir yatırımcıydı. Bu yeni yatırım, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka alanında rekabeti artırma çabalarının bir parçası olarak, OpenAI'nin destekçisi olan Microsoft ile daha iyi rekabet etme amacını güdüyor.

Öte yandan, Amazon da geçtiğimiz ay Anthropic'e 4 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklamıştı. Amazon, bu yatırımlarını, büyüyen bulut rakipleriyle rekabet etme stratejisinin bir parçası olarak görüyor.

Yatırımın artan sayısı, bulut şirketlerinin yapay zeka girişimleriyle bağlarını güçlendirmeye devam ettiklerini gösteriyor. Anthropic, OpenAI ile rekabet etme ve teknoloji sektöründe lider olma hedefi doğrultusunda kaynakları ve derin cepli destekçileri güvence altına almak için çaba gösteren eski OpenAI yöneticileri ve Dario ve Daniela Amodei kardeşler tarafından kurulmuş bir şirkettir.