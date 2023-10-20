Fransız otomotiv devi araçlarına ChatGPT'yi ekliyor!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 16:02

Güncelleme: 20.10.2023 - 16:02

Hollywood'un bilim kurgu filmlerinde yapay zeka yükselişi ile ilgili uyarılara rağmen, DS, tüm otomobillerine ChatGPT adlı yapay zeka programını yıl sonuna kadar entegre etmeye karar verdi.

DS, ChatGPT'yi "üretken bir yapay zeka modeli" olarak tanımlıyor. Bu yapay zeka modeli, internetten büyük miktarda metin verisiyle eğitilmiş ve bu bilgileri sorulara ve komutlara doğal ve akıcı yanıtlar üretmek için kullanıyor.

DS, temel olarak seyahat önerileri ve bilgi sağlamak amacıyla ChatGPT'yi kullanmayı planlıyor. Örneğin, sürücüler seyahatleri sırasında ziyaret etmek istedikleri yerleri sormak gibi sorular yöneltip, aynı zamanda eğlenceli bir yolculuk için bir test veya çocuk hikayesi isteyebilecekler.

Yapay zekanın sunduğu imkanlara erişmek için özel bir uygulama açmanıza gerek yok; DS, ChatGPT'yi sürücülerin sesli komut veya direksiyon simidindeki bir düğmeye basarak etkinleştirebilecekleri standart ses tanıma sistemine entegre etti.

CİTROEN VE FİAT'TA KULLANMAYA HAZIRLANIYOR

Stellantis'in sahibi olduğu DS'nin yanı sıra Citroen, Fiat ve Vauxhall da ChatGPT'yi kullanmaya hazırlanıyor. Stellantis'in Baş Yazılım Sorumlusu Yves Bonnefont, "ChatGPT, kullanıcıyla etkileşim kurma yeteneği ile, geçen yılın dünya genelindeki en etkileyici yapay zeka uygulamalarından biri olarak gösteriliyor" dedi.