Yapay zeka sunucu kullanacağını duyurmuştu; kararından vazgeçti

Polonya'da bünyesinde çalışan gazetecileri işten çıkararak yapay zeka ile oluşturulmuş sunucuyla yayına devam etme kararı alan radyo kanalı, gelen tepkilerin ardından bu kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Yapay zeka sunucu kullanacağını duyurmuştu; kararından vazgeçti
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AA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 03:48

Polonya'nın Krakow kentinde haftalar önce bünyesindeki gazetecileri işten çıkararak yapay zeka projesiyle yayın hayatına dönen "OFF Radio Krakow" adlı radyo kanalı, gelen tepkilerden sonra geri adım attı.

Radyo kanalının sahibi Marcin Pulit, yaptığı açıklamada, amacın yapay zeka hakkında bir tartışma başlatmak olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi.

Pulit, yapay zeka ile oluşturulmuş sunucuyla yayına devam etme deneyinin 3 ay sürmesinin planlandığını, ancak devam etmek için bir neden görmediklerini ifade etti.

Radyo kanalı, gelen tepkilerin ardından yapay zeka ile oluşturulmuş sunucuyla yayına devam etmeme kararı aldı.

"OFF Radio Krakow" adlı radyo kanalı, 23 Ekim'de bünyesinde çalışan gazetecileri işten çıkarmasının ardından yapay zeka ile oluşturulmuş sunucuyla yayına devam etme kararı almış ve tepkilere yol açmıştı.

Radyo kanalında daha önce sunuculuk yapan Mateusz Demski, projeye tepki olarak imza kampanyası başlatmış ve 23 binden fazla kişi buna destek vermişti.


Etiketler: #Yapay zeka

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