Nvidia ile Danimarka birlikte çalıştı: Yapay zeka odaklı süper bilgisayar

Nvidia CEO’su Jensen Huang ve Danimarka Kralı Frederik X, Danimarka’daki ilk yapay zeka destekli süper bilgisayarı olan Gefion'u tanıtmak için Kopenhag’da bir araya geldi. Gefion, kuantum hesaplama, tıp, yeşil enerji ve daha birçok alanda araştırmaları hızlandırmak üzere tasarlandı. Nvidia’nın DGX SuperPOD platformu üzerine inşa edilen Gefion, 1.528 Nvidia H100 GPU kullanıyor ve Danimarka endüstrisinin hızlı büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.

Nvidia, yapay zeka donanımı geliştirme konusunda öncü bir konumda ve bu alandaki hızlı büyüme yarışı, Nvidia’yı dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirdi; kısa bir süre Apple, Microsoft ve Google’ın önüne geçerek zirvede yer aldı.

Danimarka, teknolojiye ve yapay zekaya büyük yatırımlar yaparak, bu alanda lider olmayı hedefliyor. Gefion'un hizmete girmesi, Danimarka’nın yapay zeka alanına girişini daha da hızlandırarak, ülkenin yüksek performanslı bilişim geleceğinde sağlam bir yer edinmesine yardımcı olacak.

Gefion, Danmark’s new #AI supercomputer, was launched today. A state-of-the-art #NVIDIADGX SuperPOD with 1528 NVIDIA H100 Tensor Core GPUs, it is ready to accelerate research in #quantum, #healthcare and #greentech.



