Nvidia ile Danimarka birlikte çalıştı: Yapay zeka odaklı süper bilgisayar

Nvidia'nın geliştirdiği süper bilgisayar, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde törende sembolik olarak gösterildi.

Nvidia ile Danimarka birlikte çalıştı: Yapay zeka odaklı süper bilgisayar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:06

Nvidia CEO’su Jensen Huang ve Danimarka Kralı Frederik X, Danimarka’daki ilk yapay zeka destekli süper bilgisayarı olan Gefion'u tanıtmak için Kopenhag’da bir araya geldi. Gefion, kuantum hesaplama, tıp, yeşil enerji ve daha birçok alanda araştırmaları hızlandırmak üzere tasarlandı. Nvidia’nın DGX SuperPOD platformu üzerine inşa edilen Gefion, 1.528 Nvidia H100 GPU kullanıyor ve Danimarka endüstrisinin hızlı büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.

YAPAY ZEKA ODAĞINDA SÜPER BİLGİSAYARLAR

Nvidia, yapay zeka donanımı geliştirme konusunda öncü bir konumda ve bu alandaki hızlı büyüme yarışı, Nvidia’yı dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirdi; kısa bir süre Apple, Microsoft ve Google’ın önüne geçerek zirvede yer aldı.

Danimarka, teknolojiye ve yapay zekaya büyük yatırımlar yaparak, bu alanda lider olmayı hedefliyor. Gefion'un hizmete girmesi, Danimarka’nın yapay zeka alanına girişini daha da hızlandırarak, ülkenin yüksek performanslı bilişim geleceğinde sağlam bir yer edinmesine yardımcı olacak.

 

Huang, açılışta şunları söyledi:

“Danimarka, çağımızın en etkili teknolojisi olan yapay zekada yenilik yapabilmek için yerel bir yapay zeka altyapısını ve ekosistemini geliştirmesi gerektiğini fark ediyor. Gefion süper bilgisayarı, bilim insanlarına yaşama etki edecek bilimleri, iklim araştırmaları ve kuantum hesaplama alanlarında ilerleme sağlamak için yerel yapay zeka bilişim altyapısı sunacak.”


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