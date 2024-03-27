Yapay zeka turizm sektörünü yeniden şekillendiriyor

Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:31

Güncelleme: 27.03.2024 - 09:31

Ratehawk İş Geliştirme Müdürü Ivan Yuschenka, çevrim içi otel, bilet, araç kiralama ve havalimanı servisi rezervasyon hizmeti sağlayan firmasının bilgilerin hızlıca kümelenip işlenmesi için yapay zekayı kullandığını ifade etti.

Yuschenka, tedarik sürecinde 220'den fazla firmaya ait bilgiyi "hızlı ve verimli biçimde" işleyen yapay zekanın, destek kısmında ise e-postaları çevirdiğini, kayıt altına alınan aramaları yazıya döktüğünü ve müşteriyle otel arasındaki görüşmelerde gerekli ifadelere kırmızı bayrak ekleyerek iletişimi düzenlemeye yardımcı olduğunu dile getirdi.

Yapay zeka sayesinde zaman ve harcama tasarruf yapıldığını vurgulayan Yuschenka, "Yapay zekayı kullandığımız ana süreçler 2 ila 5 kat daha hızlı hale geliyor ve maliyet azalıyor." dedi.

TURİZM SEKTÖRÜ OTOMASYONLA DEĞİŞİYOR

ChatGPT gibi yapay zeka platformlarının geliştirilmesi, turizm sektöründe özellikle müşteri iletişimi alanında ilerlemelerin önünü açıyor.

Konaklama yönetim sistemi Cloudbeds firmasının İş Geliştirme Müdürü Ricky Acedo, zaman tasarrufu ve kar marjında artış sağlayan yapay zekanın müşteri ile otel arasında iletişim sürecini de hızlandırdığını dile getirdi.

Ziyaretçilerin verilerini derleyerek optimize eden Bookboost platformunun Üst Yöneticisi (CEO) Wilhem Rabsztyn, yapay zekayla müşteri verisindeki "örüntülerin saptandığına" işaret etti. Rabsztyn, iş veya tatil amaçlı işletmeyi ziyaret edenlerin rezervasyon yaptığı aralıklar, seçtikleri ödeme planları gibi bilgileri derleyerek müşterilerin davranış örüntülerini belirleyen yapay zekanın, ayrıca sıkça sorulan sorular ve tekrarlanan konuşmaları yürütmede kullanıldığını söyledi.

Otellere dijital yazılım sağlayan Re:Guest firması CEO'su Michael Mitterhofer, turizm sektörünün otomasyonla değiştiğini belirtti.

Firmasının geliştirdiği yapay zeka sohbet robotunun Almanya ve Avusturya'da yaygın olarak kullanıldığını kaydeden Mitterhofer, temel müşteri soruları ve planlamayla ilgilenecek satış elemanı bulmakta zorlanan otellerin sohbet robotuyla zaman ve harcamadan tasarruf edebileceğini dile getirdi.

ABD merkezli danışmanlık firması McKinsey de raporunda, yapay zekanın çeşitli sektörlerde yıllık 2-4 trilyon dolar değer artışı potansiyeline sahip olduğunu ve gelecek 5 ila 7 yıl boyunca turizm sektörünün yılda ortalama yüzde 6 büyüme göstereceğini kaydetti.