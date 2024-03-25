MediaMarkt'tan yapay zeka destekli insan kaynakları sistemi

Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:07

Güncelleme: 25.03.2024 - 15:07

Şirket, AI’M Hiring’i sistemi üzerinden ön mülakat sürecini yapay zeka tabanlı AI’DA ile daha kolay ve hızlı hale getirmeyi hedefliyor.

MediaMarkt, dijital dönüşüm adımlarının bir parçası olarak işe alım süreçlerini daha kolay ve hızlı hale getirmek amacıyla yapay zeka entegrasyonlu İnsan Kaynakları sistemi AI’M Hiring’i uygulamaya geçirdi. Türkiye’de 98 mağaza ve 3 bin 600’ün üzerinde çalışanıyla hizmet veren MediaMarkt Türkiye’nin, başlangıç ve orta kademe pozisyonlarda işe alım sürecini hızlandırmak amacıyla, MediaMarkt’a başvuran adayların ön mülakatları AI’DA üzerinden gerçekleştirilecek.

İŞE ALIM SÜRECİNİ DAHA KOLAY VE HIZLI HALE GETİRMEK İSTİYOR

Açık pozisyonlara uygun nitelikteki adaylar, e-posta üzerinden yapay zeka destekli işe alım programı AI’M Hiring’e link üzerinden davet ediliyor. Daveti kabul eden adaylar sisteme kaydolup giriş yaptıktan sonra AI’DA’nın bilgilendirme videosuyla karşılaşıyor.

Bilgilendirme videosunu izleyen adayın ön mülakat süreci başlatılıyor ve adaya MediaMarkt ile ilgili yetkinliklerini kapsayan Türkçe ve İngilizce sorular yöneltiliyor. Daha sonra, sorulara verdiği yanıtlar çerçevesinde, adayın MediaMarkt yetkinliklerine göre ‘ısı haritası analizi’ yapay zeka tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu ısı haritası analizi de işe alım uzmanlarına işe alıma yönelik kısa bir liste sunarak, ilk 5 sırada yer alan adayların ikinci aşamaya geçmesini ve işe alım yöneticisiyle görüşmesini sağlıyor. Bu yöntem sayesinde açık pozisyona aday kişilerin, ön elemeleri titizlikle ele alınırken, kısa sürede daha fazla adaya ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca hem aday hem de işveren için zamandan tasarruf sağlıyor ve operasyonel anlamda sürece verimlilik kazandırıyor.

MediaMarkt Türkiye, işe alımlarda kolay video mülakatı ile süreçleri hızlandıran yenilikçi işe alım sistemi AI’M Hiring’in geliştirilmesinde Vire Up ile iş birliği yaptı. Geçen hafta aktif olan sistem video mülakat uygulamalarına başladı.