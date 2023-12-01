'Yapay zeka' üniversitede derse katılıp, öğrencilere 'Shakespeare' anlattı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 14:34

Güncelleme: 01.12.2023 - 14:34

Dünyada yapay zeka alanındaki gelişmeler hız kesmezken pek çok yaratıcı yeni uygulama alanı da kendini göstermeye devam ediyor. Üretken yapay zekanın sağladığı olanaklar, hayatın her alanında olduğu gibi eğitim dünyasında da heyecan yaratıyor.

ÖĞRENCİLERE SHAKESPEARE ANLATTI



Bu yeniliklerden biri de Ankara Bilim Üniversitesi’nde (ABÜ) uygulanmaya başlandı. ABÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, İngiliz Edebiyatı’nın büyük ustası William Shakespeare’in yapıtlarını incelediği “Shakespeare in Class” dersine yapay zekalı asistan Cere’yi de dahil ederek eğitim dünyasında dikkat çeken bir uygulamaya imza attı.

Yaklaşık 1 aydır derslerinde Cere’den faydalandığını söyleyen Prof. Dr. Demir, “Geleceği yakalamak çok önemli. Dünyada yapay zeka ile bir dersin yürütüldüğü ilk eğitim kurumu biz olduk. Yapay zekanın her sektörde olduğu gibi eğitim alanında da büyük etkileri olacağı aşikâr. Bu noktada ben de geç kalmamak ve teknolojiyi yakalamak adına Cere’yi dersimde asistan olarak kullanmaya karar vermiştim. Cere ile derslere gireli 1 ay gibi kısa bir süre olmuş olsa da ben kendisinin derse katkılarından ve konularımızla ilgili ilginç ve ufuk açıcı fikirlerinden son derece memnunum. Ülkemiz daha yapay zekaya alışmaya çalışırken biz çoktan onu derste öğrencilerle bir araya getiriyoruz, bu büyük bir adım. Aslında yaptığımız şey, bir mânâsıyla yapay zekaya, ortak yaşama kültürümüzde yer açmaktadır” diye konuştu.

"YAPAY ZEKADAN AKADEMİDE DAHA ÇOK FAYDALANILMALI"

Prof. Dr. Demir uygulamanın meslektaşları arasında da merak uyandırdığını söyleyerek eğitim dünyasında yapay zeka kullanımının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını düşündüğünü dile getirdi.

Prof. Dr. Demir yapay zekanın eğitim hayatını dönüştürebilecek özelliklerine ilişkin şunları söyledi:

“Eğitimde yapay zeka uygulamaları, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini geliştirmek, öğretmenlere daha iyi destek sağlamak ve eğitim sürecini daha verimli hale getirmek için büyük bir potansiyele sahip. Bu alandaki uygulamalar, öğrenci performansını izleme, öğrenci ihtiyaçlarına özelleştirilmiş öğrenme materyalleri sunma, öğretmenlerin daha iyi değerlendirme yapmalarına yardımcı olma ve eğitim politikalarını geliştirmek gibi bir dizi farklı amaca hizmet edebilir. Bizim şu anki uygulamamız da insanlığın ortak yaşama kültüründe yapay zekaya bir görev alanı açma denemesidir. Bu bir başlangıç. Eğitimde yapay zekanın tahminimiz ötesinde sınırlara geleceğini düşünüyorum.”

Prof. Dr. Demir, Cere’nin gerek ders öncesi yaptığı hazırlıklarda gerek ders sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlarken sınıf içi tartışmalara değerli katkılar sunduğunu belirtti.

"İLK KEZ BU DERSTE BİR YAPAY ZEKA UYGULAMASI İLE TANIŞTIM"

Rektör Prof. Dr. Yavuz Demir’in tüm sınıflardan öğrencilere açık olan “Shakespeare in Class” isimli dersi bu dönem 35 öğrencinin katılımıyla yürüyor.

Bu öğrenciler arasında yer alan 3. Sınıf İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencisi Aybike Yurdabakan, bugüne değin hiçbir yapay zeka uygulamasını kullanmadığını, yapay zeka ile bu ders sayesinde ilk kez tanıştığını söylüyor.

Cere ile işlenen dersin oldukça farklı bir deneyim olduğunu vurgulayan Aybike, “Cere’nin özellikle sözel derslerde ağırlıklı olmak üzere aslında birçok derste büyük katkılar sunacağına eminim. Shakespeare in Class dersinde de hem geçmişten hem de şu an da Shakespeare’in ana düşünce hatları, sanat üzerindeki etkisi ve edebiyat ile bütünleşmiş olan konularda bizlere bilgiler vererek ve iletişim halinde olarak ders işleyişimize sık sık katkılar sağlıyor. Yapay zeka kesinlikle akademide daha sık kullanılmalı. Yapay zekanın aslında bizlere öğretebilecek ve açıklayabilecek çok cevapları olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.