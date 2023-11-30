Paint'e yapay zeka eklendi: Fotoğraf oluşturabiliyor
Microsoft'un uzun yıllardır Windows işletim sistemlerinde bulundurduğu Paint uygulamasına yapay zeka eklendi. Yeni eklenen yapay zeka sayesinde Paint uygulaması fotoğraf oluşturabiliyor.
Microsoft, Windows 11 için Paint uygulamasında kullanılan yapay zeka özelliği olan 'Cocreator'ı resmi olarak getirdi. Windows Latest'in haberine göre, OpenAI'nin DALL-E 3 modeli tarafından desteklenen bu özellik, önceki olarak yalnızca Windows Insider kullanıcılarına sunulmuştu.
Ancak şimdi ise bütün kullanıcılara sunuldu. Kullanıcılar, görüntü oluşturucu aracılığıyla bir şeyin açıklamasını girebiliyor ve üç farklı oluşturulmuş görüntü arasından seçim yapabiliyor.
Microsoft Paint'e yeni eklenen bu özellik OpenAI'ın DALL-E 3 yapay zeka modelini baz alıyor. Ancak arayüz kolaylığından dolayı birçok kullanıcıya hitap edileceği tahmin ediliyor.
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