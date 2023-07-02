Yapay zekâ ürünü çocuk görselleri istismara davetiye çıkartıyor: Üretilmesi de yayılması da suç

Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 03:00

Yapay zekâyla üretilen çocuk görselleri, çocuk istismarına ve pedofiliye alan açıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, pedofillerin yapay zekâ teknolojisi kullanarak çocuk istismarı için gerçek gibi görünen görsel malzemeler üretip sattıkları ortaya çıktı. Konu hakkında Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan avukat Çağla Gül Bulut, dijital ortamda da çocukları koruyucu önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Çocukların mahremiyetinin dijital ortamda da korunması gerektiğine dikkat çeken Bulut, “Tüm verilerimizi dijital ortamda paylaşıyoruz, çocukların verilerinin kayıt altına alınmaması, silinmesi gerekmektedir. Dijital ortama takip sistemi gelebilir, örneğin çocuğun cinsel istismarına dair video veya görüntüleri izlemeye yönelik aramalar yapıldığında bu sistem bunu tespit etmeli, bunu engellemeli somut olayın özelliğine göre gerekirse bu sitelere tedbirler, yaptırımlar uygulanmalıdır. Çocuğun yüksek yararının üstün tutularak bu durumun kişilik haklarına aykırı olmayacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

(Çağla Gül Bulut)



"UYUMLULUK ŞART"

Yapay zekâ ile çocuk istismarı figürlerinin üretilmesinin ileriki aşamalarının çocuğun cinsel istismarı suçu olduğuna dikkat çeken Bulut şöyle devam etti:

“Sahte ya da gerçek, bu görsellerin üretilmesi de yayılması da suçtur. Bu takip sistemiyle bunları üreten veya yayanlar da tespit edilmelidir. Kaldı ki bu içerikleri paylaşan kişiler bu içerikleri üreten eser sahipleri olduklarından direkt sorumludur. Şu an için çocuk haklarına dair yasal düzenlemeler dijital ortamı konu almamaktadır. Artık dijital çağa uyumlu koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, yasaların ve yaptırımların dijital çağa uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.”

(Ali Murat Kırık)



Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık ise, yapay zekanın çocuk istismarı konusunda ciddi bir tehdit haline geldiği uyarısında bulundu. Kırık, “Pedofili ve istismarcılar yapay zekâ uygulamalarını bu amaçla tercih edebilmekte, kelimelerle sağladıkları komutları uygulamaya girerek bebek ve çocuk görselleri oluşturabilmektedir. Daha sonra bunları çeşitli ağlar üzerinden satışa çıkarabilmekteler” dedi.