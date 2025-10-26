Yapay zekâ ve dijital lira gündemde

Finans dünyası, “akıllı para teknolojileri” olarak adlandırılan büyük bir dönüşümün merkezinde yer alıyor. Son dönemdeki gelişmeler, bu değişimin iki ana itici gücü olan yapay zekâ ve merkez bankası dijital paraları (CBDC) etrafında yoğunlaşıyor. Bu teknolojiler, parayı daha hızlı, daha verimli ve daha kişiselleştirilmiş hale getirmeyi vaat ederken, güvenlik ve mahremiyet gibi konuları da gündeme taşıyor.

Yapay zeka, finans sektöründe artık bir “yardımcı pilot” rolünden çok daha fazlasını üstleniyor. Bankalar ve finansal teknoloji şirketleri, yapay zekâyı dolandırıcılık tespiti, kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri ve verimliliği artırma gibi alanlarda aktif olarak kullanıyor. Yapay zeka algoritmaları, milyonlarca işlemi saniyeler içinde analiz ederek şüpheli aktiviteleri anında tespit edebiliyor. Ayrıca, müşteri davranışlarını öğrenerek kişiye özel yatırım tavsiyeleri ve hizmetler sunan akıllı asistanlar yaygınlaşıyor.

Diğer yanda ise merkez bankalarının kendi dijital para birimlerini geliştirme çalışmaları hız kazanmış durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Dijital Türk Lirası” projesinde önemli adımlar atıyor. Projenin ilk fazı başarıyla tamamlanırken, ikinci faz çalışmalarına geçildi. TCMB, Dijital Türk Lirası’nı mevcut ödeme sistemlerini tamamlayıcı, yenilikçi kullanım alanlarına zemin hazırlayacak ve finansal kapsayıcılığı artıracak bir araç olarak konumlandırıyor. Bu kapsamda özel sektörle işbirliği yapılarak yeni kullanım senaryoları geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu iki temel eğilim, paranın geleceğini şekillendiriyor. Yapay zekâ destekli “akıllı cüzdanlar” ve devlet güvencesindeki “dijital lira” bir araya geldiğinde finansal işlemlerin bugünkünden çok daha farklı bir boyuta evrilmesi bekleniyor. Bu yeni dönem, kullanıcılara büyük kolaylıklar sunma potansiyeli taşırken kişisel verilerin korunması ve sistem güvenliği gibi konuların da titizlikle ele alınmasını zorunlu kılıyor.