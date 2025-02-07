Yapay zeka yatırımları kontrolden çıkıyor: 2025’te 320 milyar doları aşması bekleniyor

Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:55

Güncelleme: 07.02.2025 - 12:55

Yapay zeka alanına yapılan devasa yatırımlar, teknoloji dünyasında yeni bir 'dot.com' krizine benzer bir balon korkusunu artırıyor.

Ancak bu endişelere rağmen, Silikon Vadisi'ndeki sermaye akışı hız kesmeden devam ediyor.

Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta, 2023'te toplamda 151 milyar dolar olan yapay zeka harcamalarının 2024'te 246 milyar dolara çıkacağını duyurdu. Verilen tahminlere göre, bu harcamalar 2025 yılı itibarıyla 320 milyar doları aşabilir.

ABD'nin en büyük dört teknoloji şirketinin yapay zekâya yaptığı harcamalar geçen yıl yüzde 63 oranında bir artış gösterdi ve tarihi seviyelere ulaştı.

Bu büyük yatırımlar, aynı zamanda teknoloji dünyasında, özellikle aşırı harcamaların bir balon yaratıp yaratmayacağına dair endişeleri de beraberinde getiriyor.

Ancak bu korkular, Silicon Valley’deki girişimlere yönelik sermaye akışını yavaşlatmıyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, SoftBank ve Oracle ile birlikte ABD’deki yapay zeka altyapısına 100 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor.

Bu yatırımın, zamanla yarım trilyon dolara ulaşması bekleniyor.