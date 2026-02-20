Yapay zekada müzik dönemi: Gemini artık 30 saniyede şarkı besteleyecek!

Teknoloji devi Google, üretken yapay zeka modeli Gemini’ı yaratıcı bir boyuta taşıdı. Google DeepMind’ın en yeni müzik nesli modeli Lyria 3 tarafından desteklenen yeni özellik sayesinde, kullanıcılar artık kendi özgün parçalarını besteleyebilecek. Sistem; sadece metin komutlarıyla değil, aynı zamanda fotoğraf veya videolardan da ilham alarak 30 saniyelik dijital eserler ortaya çıkarıyor.

SÖZDEN MÜZİĞE, KAPAKTAN TASARIMA TAM PAKET

Kullanıcılar bir ruh hali, müzik türü veya kişisel bir anıyı girdi olarak sunduğunda Gemini; şarkı sözlerini, enstrümantal düzenlemeleri ve kapak tasarımını bir bütün olarak sunuyor. Görsel tasarımlar için Nano Banana modelinin kullanıldığı sistemde, yapay zeka tüm süreci saniyeler içinde tamamlayarak profesyonel görünümlü ve paylaşılabilir içerikler üretiyor.

KİMLER KULLANABİLECEK?

18 yaş ve üzeri kullanıcılara açılan bu özellik, özellikle Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri için daha yüksek kullanım limitleriyle sunulacak. Ticari bir hit yaratmaktan ziyade, müzikal deneyler yapmak ve sosyal çevrede paylaşmak amacıyla tasarlanan araç; İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Fransızca dahil olmak üzere çok sayıda dili destekliyor.

TELİF HAKLARI VE 'DİJİTAL FİLİGRAN' ÖNLEMİ

Yapay zekanın sanat dünyasındaki etkisi tartışılmaya devam ederken Google, "Sorumlu Yapay Zeka" ilkeleri kapsamında sıkı önlemler aldı. Üretilen her parçaya, içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu kanıtlayan ve insan kulağının duyamayacağı "SynthID" dijital filigranı yerleştirilecek.

Sistem, mevcut sanatçıların eserlerini kopyalamak yerine tamamen özgün materyaller üretmek üzere programlandı. Komutlarda gerçek sanatçılara atıfta bulunulsa dahi, Gemini sadece genel bir üslup ilhamı alacak ve telif hakkı ihlallerini önlemek için gelişmiş içerik filtrelerini devreye sokacak.