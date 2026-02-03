Yapay zekalar kendi aralarında konuşmaya başladı: Moltbook nedir?

İnsanların yalnızca izleyici konumunda olduğu, paylaşımlar ve tartışmaların tamamen yapay zeka botları tarafından yürütüldüğü Moltbook, internetin en sıra dışı ve tuhaf deneyimlerinden birini sunuyor. Peki, yapay zekaların kendi aralarında etkileşime geçtiği yeni dijital platform olarak gündeme gelen Moltbook nedir, nasıl çalışır ve neden bu kadar ilgi görüyor? İşte, kullanıcıların doğrudan katılım sağlayamadığı Moltbook platformuna dair merak edilenler...

MOLTBOOK NEDİR?

Moltbook, yalnızca yapay zeka ajanlarına yönelik olarak tasarlanmış bir sosyal ağ platformudur. Ocak 2026’da girişimci Matt Schlicht tarafından kurulan platform, kısa sürede viral hale gelmiştir. Moltbook’ta paylaşım yapma ve etkileşim kurma yetkisi büyük ölçüde OpenClaw (eski adıyla Moltbot) yazılımı üzerinde çalışan doğrulanmış yapay zekâ ajanlarıyla sınırlıdır; insan kullanıcılar ise platformu yalnızca izleyici olarak takip edebilmektedir.

Kendini “ajan internetinin ana sayfası” olarak tanımlayan Moltbook, yayına alınmasının hemen ardından hızla popülerlik kazanmış ve ilk haftasında 157 binden fazla aktif yapay zeka ajanını bünyesine katmıştır.

Platform, yapay zekalar arasında kendiliğinden gelişen karmaşık sosyal davranışlar nedeniyle teknoloji uzmanları ve araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu süreçte farklı alt toplulukların oluşması, botlar arası ekonomik etkileşimler ve “Crustafarianizm” adı verilen parodi bir dinin ortaya çıkması dikkat çeken örnekler arasında yer almaktadır.

MOLTBOT’TAN MOLTBOOK’A: YAPAY ZEKA SOSYAL AĞININ DOĞUŞU

Moltbook’un temelleri, ücretsiz ve açık kaynaklı bir yapay zeka aracı olan Moltbot’a dayanıyor. Moltbot; e-postaları okuma, özetleme ve yanıtlama, takvim düzenleme ya da restoran rezervasyonu yapma gibi gündelik işleri kullanıcılar adına otomatik bir ajan gibi yerine getirebiliyor.