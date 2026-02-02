Emeklileri hedef alan sözleri gündem olmuştu... AKP'de 1 ayını bile doldurmayan Hasan Ufuk Çakır, Erdoğan'ı çok 'rahatsız' etmiş!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip AKP'ye katılan ve Erdoğan'a "selam durduğu" anlarla çok konuşulan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın emeklileri hedef aldığı sözleri gündem oldu.

"KARDEŞİM, SEN İSVİÇRE'DE YAŞAMIYORSUN!"

Katıldığı bir programda konuşan Çakır, açlık sınırının altındaki maaşa karşı zam taleplerini ifade eden emeklilere yönelik şu sözleri kullandı:

"20 bin TL mi emekli maaşı diye tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun! Şu yanında Yunanistan var, şu tarafta Ermenistan, alt tarafta Suriye… Şu yandan İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da, senin namusuna bakmayacak mı?"

Çakır sözlerini "Bu ülkede Suriye'de elin koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına saygılı bir alkış yapalım" sözleriyle sonlandırırken salonda bulunan bir grubun da Çakır'a destek verdiği ve slogan attığı görüldü.

ŞAMİL TAYYAR PAYLAŞTI: ERDOĞAN ÇOK RAHATSIZ OLMUŞ

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Hasan Ufuk Çakır'ın emeklileri hedef aldığı sözlerinin hem parti yönetimi hem de Erdoğan'ı rahatsız ettiğini söyledi.

Tayyar, X hesabından yaptığı açıklamada, "Çakır’ın emeklilerle ilgili sözleri, kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın da parti yönetiminin de bu açıklamadan çok rahatsız olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Tayyar paylaşımın devamında da milletvekili seçimi için 'dar bölge' sistemi önerisini yineledi.

Tayyar, "Parti yönetimleri toplum iradesine aykırı aday tercihi yaparsa sandıkta çarpılır. Şimdi yanına kâr kalıyor. Daha önce bu modele karşı çıkanlar PKK terörünü gerekçe gösteriyordu. O da bittiğine göre mazeret de kalmadı, bu model denenmeli" dedi.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"CHP’nin AK Parti’ye hediyesi Hasan Ufuk Çakır’ın emeklilerle ilgili sözleri, kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın da parti yönetiminin de bu açıklamadan çok rahatsız olduğunu biliyorum. Bu vesileyle eski önerimi yeniden gündeme getirmek isterim. Dar bölge seçim sistemi. Milletvekilliği seçim sistemini değiştirmeden cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin huzur bulacağını düşünmüyorum. Bu arada vekil sayısı 600’den 100’e düşürülse iyi olur ama pratikte mümkün değil. Dar bölge için saha ve iklim şartları uygun. Vekil sayısı kadar seçim bölgesi olur, her bölgeden tıpkı belediye başkanı gibi tek vekil seçilir. Rekabet şartlarının ağırlaştığı bu ortamda vekili seçme iradesi ağırlıklı topluma geçer, tombala vekillik dönemi yüksek oranda biter. Parti yönetimleri toplum iradesine aykırı aday tercihi yaparsa sandıkta çarpılır. Şimdi yanına kâr kalıyor. Daha önce bu modele karşı çıkanlar PKK terörünü gerekçe gösteriyordu. O da bittiğine göre mazeret de kalmadı, bu model denenmeli. Güçlü meclis için en ciddi seçenek bu modeldir."