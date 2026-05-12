Yapay zekayı işletim sistemine dönüştüren Google yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı

Yapay zeka sistemlerini sıklıkla kullanan ve her aşamada cihazlarına entegre etmeye çabalayan Google, Gemini Intelligence için geliştirilen yeni dizüstü bilgisayar kategorisini tanıttı. Googlebook adı verilen sistem aynı adı taşıyan bilgisayarlara da sahip.

Google, burada Android ve ChromeOS karışımı bir işletim sistemi sunuyor.

Yaklaşık 15 yıl önce Chromebook serisiyle kendi kategorisini oluşturan şirket, bu sefer de yapay zeka odaklı Googlebook'larıyla öne çıkmak istiyor.

Google'ın buradaki amacı Gemini yapay zekası ile kullanıcıların cihazları üzerinden sürekli etkileşim halinde kalmaları.

Google Play tarafında ise güçlü uygulamalar ve yapay zeka için tasarlanmış modern bir işletim sistemi olan Android'in en iyi özelliklerini, tarayıcısı olan ChromeOS ile bir araya getirmek amaçlanıyor.

Googlebook cihazları Gemini Intelligence için tasarlanmış ilk dizüstü bilgisayarlar olarak duyuruldular.

Goooglebook ile dikkat çeken ayrıntılardan biri de imlecin akıllanacak olması. Magic Pointer adı verilen bu özellik, alışık olunan imleci daha akıllı bir hale getirecek. Örneğin, kullanıcı imleci ekrandaki bir şemaya getirdiğinde Gemini, içeriğe yönelik öneriler sunabilecek.

Googlebook ile kullanıcılar, Gemini Intelligence özelliklerine, komut vererek kişisel yapay zeka widget'ları oluşturmaya, telefondaki herhangi bir dosyaya dizüstü üzerinden erişim, uygulama mağazalarıyla etkileşim kurma ve benzerlerine kavuşacak.

Google; Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo gibi markalarla kurduğu ortaklık sayesinde bu markaların dizüstü bilgisayarlarıyla etkileşim sağlayacak.

Googlebook, aktarıldığına göre 2026 yılının sonbahar döneminde karşımıza çıkacak.