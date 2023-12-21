Yargı, yapay zekanın patent mucidi olamayacağına hükmetti

Yayınlanma: 21.12.2023 - 08:35

Güncelleme: 21.12.2023 - 08:41

ABD'li Stephen Thaler'in DABUS adlı yapay zeka sistemi tarafından tasarlanan buluşlar için İngiltere'de yaptığı iki patent başvurusu, İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından "mucidin bir makine değil, bir insan veya şirket olması gerektiği" belirtilerek reddedilmişti.

MUCİDİN GERÇEK KİŞİ OLMASI GEREKİYOR

Bunun ardından Thaler, İngiltere Yüksek Mahkemesine başvurdu.

Mahkemenin kararını açıklayan yargıç David Kitchin, oy birliğiyle Ofis'in patent yasalarını doğru uyguladığı kararına vardıklarını belirtti. Kitchin, yapay zekanın İngiltere patent yasaları uyarınca mucit olarak kabul edilemeyeceğine ve herhangi bir icadın patentini alamayacağını vurgulayarak, yasaya göre "bir mucidin gerçek kişi olması gerektiğini" ifade etti.

Thaler, yapay zeka sistemlerinin de teknolojik icatların patentini tıpkı insanlar ve firmalar gibi alabileceğini savunuyordu.

Thaler, bu yılın başlarında ABD'de de benzer bir davayı kaybetmişti.