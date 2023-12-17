Yapay zeka ile yapılan ‘Türk kedileri’ videosu gündem oldu
Yapay zekayla yapılan 'Türk kedileri' videosu sosyal medyada gündem oldu.
'Türk kedileri' videosu sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.
Yapay zekayla yapılan görüntülerde simit satan, taksi kullanan, dondurma tezgahı başında satış yapan kediler izleyenleri gülümsetti.
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