Yapay zeka ile yapılan ‘Türk kedileri’ videosu gündem oldu

Yapay zekayla yapılan 'Türk kedileri' videosu sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 15:20
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'Türk kedileri' videosu sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.

Yapay zekayla yapılan görüntülerde simit satan, taksi kullanan, dondurma tezgahı başında satış yapan kediler izleyenleri gülümsetti.



Yapay zeka Türk kedileri video

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