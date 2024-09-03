Yasadışı yüz tanıma veri tabanı oluşturmanın cezası; 30,5 milyon euro

Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), yazılım firması Clearview AI'ya yasa dışı yüz tanıma veri tabanı oluşturduğu gerekçesiyle 30,5 milyon avro para cezası kesti.

AA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:03
Yasadışı yüz tanıma veri tabanı oluşturmanın cezası; 30,5 milyon euro
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DPA'dan yapılan açıklamada, dünya genelinde yüz tanıma teknolojisi hizmeti veren Avustralyalı Clearview AI'nın milyarlarca yüz fotoğrafından oluşan "yasa dışı bir veritabanı" oluşturması nedeniyle şirkete ceza kesildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu veri tabanının oluşturulmasının ve veri tabanında görüntüleri yer alan kişilerin yeterince bilgilendirilmemesinin Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan Genel Veri Koruma Yönetmeliğini (GDPR) ciddi şekilde ihlal ettiği belirtilerek, bu nedenle Clearview AI'ye 30,5 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.

DPA, Hollandalı şirketleri Clearview'in hizmetlerini kullanmamaları noktasında uyararak, Clearview AI'nın GDPR ihlallerini durdurmaması halinde, para cezasının yanı sıra 5,1 milyon avroya varan uyumsuzluk cezalarıyla karşı karşıya kalacağını bildirdi.

DPA Başkanı Aleid Wolfsen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Clearview AI'nın hizmetlerinin kullanımının Hollanda yasalarına göre de yasa dışı olduğunu belirterek, "Yüz tanıma teknolojisi, dünyadaki herhangi birine kolayca uygulayamayacağınız, hayli müdahaleci bir teknolojidir." ifadelerini kullandı.


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