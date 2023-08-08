Çin, yüz tanıma teknolojisi için kurallarını açıkladı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 12:00

Güncelleme: 08.08.2023 - 12:00

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), yüz tanıma teknolojisinin yüz bilgilerini işlemek için yalnızca belirli bir amaç ve yeterli gereklilik olduğunda kullanılabileceğini açıkladı.



CAC tarafından yapılan açıklamada, "Teknolojinin kullanımının bireyin rızasını da gerektirecek. Bu tür yöntemlerin eşit derecede etkili olduğu durumlarda, yüz tanıma yerine biyometrik olmayan kimlik belirleme çözümlerinin tercih edilmesi gerek" denildi.

CAC'nin taslak kuralları arasında, bu teknolojinin otel odaları, umumi tuvaletler, soyunma odaları ve başkalarının mahremiyetini ihlal edebilecekleri yerlere yerleştirilmesinin yasaklandığı yer aldı.

CAC ayrıca, görüntü yakalama cihazlarının kamuya açık alanlara sadece kamu güvenliği amacıyla ve yanlarında belirgin uyarı işaretleri olacak şekilde yerleştirilmesi gerektiğini de kuralların içine ekledi.

Ülkede yaygınlaşmaya başlayan yüz tanıma teknolojisine ilişkin Çin basınında yer alan haberlerde "2020 yılında yüz tanımanın umumi tuvaletlerdeki tuvalet kağıdı dağıtıcılarını aktive etmek için kullanılıyor" ifadeleri o dönemde endişelere sebep olmuştu.



South China Morning Post'da yer alan habere göre, 2020'den beri birçok Çin mahkemesi ve yerel yönetim, yüz tanımanın aşırı kullanımı nedeniyle pek çok şirketi para cezasına çarptırdı.