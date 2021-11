Instagram, 'video selfie' ile yüz tanıma sistemi getiriyor

Instagram'ın spam içerikli mesajlar atan, insanları taciz eden, beğeni veya takipçi sayılarını yapay olarak artırmak için kullanılan bot hesaplarını engellemek için uzun süredir yeni yöntemler aradığı biliniyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Instagram, getirmeyi planladığı bu sistemle birlikte insan olmayan hesapların önüne geçmeye çalışacak. XDA Developers'a göre şirket, video selfie özelliğini geçen yıl test etmeye başladı ancak teknik sorunlarla karşılaştı.

Sosyal medya danışmanı Matt Navara, Twitter adresinden paylaştığı bir gönderide, Instagram’ın bazı kullanıcılarından kimliklerini doğrulamaları için yüzlerinin birçok açıdan gösteren video selfie çekmelerini talep ettiği ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity



Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2