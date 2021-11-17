Instagram, 'video selfie' ile yüz tanıma sistemi getiriyor
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, kullancılarından 'video selfie' talep ediyor. Platformdaki bot hesapların sayısının artmasından şikayetçi olan Instagram, yüz tanıma sistemi ile kullanıcıların gerçek bir kişi olup olmadıklarını öğrenmek istiyor. Şirkete göre video selfie yöntemi, sahte hesapların faaliyet göstermesine engel olabilir.
Instagram'ın spam içerikli mesajlar atan, insanları taciz eden, beğeni veya takipçi sayılarını yapay olarak artırmak için kullanılan bot hesaplarını engellemek için uzun süredir yeni yöntemler aradığı biliniyor.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Instagram, getirmeyi planladığı bu sistemle birlikte insan olmayan hesapların önüne geçmeye çalışacak. XDA Developers'a göre şirket, video selfie özelliğini geçen yıl test etmeye başladı ancak teknik sorunlarla karşılaştı.
Sosyal medya danışmanı Matt Navara, Twitter adresinden paylaştığı bir gönderide, Instagram’ın bazı kullanıcılarından kimliklerini doğrulamaları için yüzlerinin birçok açıdan gösteren video selfie çekmelerini talep ettiği ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.
Instagram is now using video selfies to confirm users identity— Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021
Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2
Başka bir Twitter kullanıcısı Bettina Makalintal ise yaptığı paylaşımda, Instagram'ın kendisinden yüzünün birçok farklı açıdan göstermesini istediği ekran görüntüsünü yayınladı.
'SADECE ŞÜPHELENİLEN DURUMLARDA'
Instagram ise verdiği yanıtta şirketin böyle bir doğrulama yöntemi kullanmadığını yineledi ve sadece şüphelenilen durumlarda isteneceğini belirtti.
Instagram'a göre, kullanıcıların gönderdiği selfie videosunun yüz tanıma veya biyometrik veri toplama amacıyla kullanmayacak. Bununla birlikte selfieler Instagram’da hiçbir şekilde görünür olmayacak ve 30 gün içinde tamamen silinecek.
Instagram'ın hayata geçireceği yeni özellik ise önümüzdeki süreçte yine çok konuşulacak gibi görünüyor.
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