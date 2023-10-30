Yaşamın var olduğu düşünülen uyduya isim gönderme projesi başlatıldı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:12

Güncelleme: 30.10.2023 - 22:48

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen olan Jüpiter'e insanların fiziksel olarak gitmeleri zor olduğundan, hayranlarından ve takipçilerinden Jüpiter'in uydularından biri olan Europa'ya gitmeleri için isimlerini göndermelerini istiyor. NASA, 2024 yılında Europa'nın uydusu için planlanan Europa Clipper gözlem uydusu misyonunun bir parçası olarak, insanların isimlerini bu uydusuna göndermelerini talep ediyor.

NASA, SpaceX ile birlikte anlaşarak Europa'ya gitmeyi planlıyor. Bu amaç doğrultusunda başlatılan Europa Clipper görevi ile birlikte potansiyel yaşamın kalıntıları aranacak. Jüpiter'in uydusu Europa'da okyanuslar olduğu gözlemlenmişti.

EUROPA'YA İSİMLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ

Europa, Jüpiter'in yörüngesinde bulunan 95 uydusundan biri ve potansiyel olarak dünya dışı yaşamın bulunabileceği bir yer olarak kabul edilmektedir.

NASA, Clipper'ın fırlatılmasına 11 ay kala, Europa'ya yapılacak uzun yolculukta isimlerini uydusuna göndermek isteyen başvuruları kabul ediyor. NASA şimdilik bunun yapılabileceğini Jüpiter'e ise gitmenin neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Mürettebatlı derin uzay görevleri, Ay dışında insanların daha önce gitmediği zorlu bölgeleri keşfetmeyi gerektirir ve bu tür görevler sıkı uzay aracı tasarımı gerektirir. Ancak SpaceX'in Starship roketi, Ay ve uzaya yapılacak insanlı görevler için bir çözüm olarak ön plana çıkıyor. Şu anda bu roket Boca Chica, Teksas'ta test ediliyor ve gelecekte insanlı derin uzay görevlerine ev sahipliği yapabilir.

EUROPA'YA İSİM NASIL GÖNDERİLİR?

2020 yılında Atlas Roketi ile Mars'a NASA insanların isimlerini yollamıştı. Bu çalışmaya en çok katılım Türkiye üzerinden gerçekleşmişti. Şimdi ise Europa'ya isminizi yollamak istiyorsanız bu bağlantıya girerek "Send Your Name" kısmına tıklayıp gerekli bilgileri doldurduktan sonra gönderebilirsiniz.