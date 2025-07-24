Yaşlanmayı geciktirecek ilaç yolda... İngiliz bilim insanları açıkladı!

İngiliz bilim insanları, hücre ölümünü engelleyerek yaşlanmayı yavaşlatma potansiyeline sahip yeni bir ilaç geliştirdi. “Anti-nekrotik” adı verilen ilacın, yıl sonunda insanlar üzerinde ilk kez denenmesi planlanıyor.

Çalışmanın başında, daha önce University College London’da genetik araştırmalar yapan ve şu anda biyoteknoloji şirketi LinkGevity’nin CEO’su olan Dr. Carina Kern bulunuyor. Kern, bu ilacı “Yaşlanmanın Plan Teorisi” kapsamında geliştirdi. Teoriye göre yaşlanma, hücresel düzeyde bozulan sinyal iletimi ve özellikle "nekroz" adı verilen kontrolsüz hücre ölümüyle yakından bağlantılı.

HÜCRE ÖLÜMÜNE KARŞI YENİ UMUT

Nekroz, hücrelerin şişip patlaması ve içeriklerini çevre dokulara yayması sonucu gerçekleşen, düzensiz ve zararlı bir hücre ölüm şekli olarak tanımlanıyor. Bu süreç; kronik iltihap, genetik bozulmalar ve tümör oluşumu gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Aynı zamanda Alzheimer, Parkinson, bazı kanser türleri ve böbrek hastalıkları gibi pek çok hastalıkla ilişkili olduğu biliniyor.

KALSİYUM DENGESİNE ODAKLANILDI

Dr. Kern, yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynayan faktörlerden birinin, hücre içi kalsiyum iyonu dengesinin bozulması olduğunu belirtti. Normal şartlarda hücre içinde kalsiyum seviyesi, dış ortama göre 10 ila 100 bin kat daha düşük. Ancak bu denge bozulduğunda hücresel sistemler çökmeye başlıyor ve nekroz devreye giriyor.

Geliştirilen “anti-nekrotik” ilaç, bu kalsiyum dengesini koruyarak hücreleri kontrolsüz ölümden korumayı amaçlıyor. Böylece yaşlanma yalnızca yavaşlatılmakla kalmayacak, bazı etkilerinin tersine çevrilmesi de mümkün olabilecek.

DENEMELER YIL SONUNDA BAŞLAYACAK

İlacın insanlar üzerindeki etkileri henüz bilinmiyor. Ancak araştırma ekibi, bu yeni yaklaşımın yaşlanmaya bağlı hastalıklarla mücadelede devrim niteliğinde olabileceğini belirtti. Klinik denemelerin yıl sonuna doğru başlaması hedefleniyor.