Yaşlılara artık robotlar bakacak
Yaşlanan bir nüfusunuz ve onlara bakacak çok az insan varsa ne yaparsınız? 1.7 milyondan fazla yaşlı bakım çalışanı açığı olan Çin, bu krizi çözmek için robotlara yöneliyor.
Çin, yaşlanan nüfusuna yönelik bakım hizmetlerinde robotların kullanımına yöneliyor. Yaşlı bakımı için kaynakların, bakıma muhtaç kişi sayısındaki artış sonucu yetersiz hale gelmesiyle insanların iş yükünü azaltmak için akıllı makinelerin kullanılabileceği belirtiliyor. Çin’de, yaşlı bakım tesislerinde her dört sakin için bir bakım çalışanı olması hedefleniyor ancak şu anda yalnızca 320 bin bakıcı, ülke genelindeki 8.1 milyon yaşlı bakım evi sakinine hizmet veriyor. Bu rakamlar, ülkede 1.7 milyondan fazla yaşlı bakım çalışanı açığı olduğu anlamına geliyor. Robotların bu soruna bir çözüm olabileceği öne sürülse de maliyetlerinin hâlâ yüksek olması yaygın kullanımlarının önünde bir engel oluşturuyor. Rehabilitasyon, refakatçi ve hemşire robotlarında uzmanlaşmış 100’den fazla Çinli girişimi bulunuyor ancak çoğu henüz seri üretime geçemedi. Yetkili kurumların robotları huzurevlerine geniş ölçekte yerleştirmek için yeterli finansman sağlamaması bu durumun nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.
Öte yandan, Çin’in akıllı sağlık hizmetleri endüstrisine ilişkin uzun vadeli beklentilerin olumlu olduğu belirtiliyor. Bu pazarın önümüzdeki on yılda hızla büyüyeceği ve 2027’de 2021’dekinden üç kat daha büyük olacağını tahmin ediliyor.
https://interestingengineering.com/innovation/china-to-use-robots-to-take-care-of-its-aging-population
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