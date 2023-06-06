Yeni akciğer kanseri ilacı ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor

Yayınlanma: 06.06.2023 - 09:51

Güncelleme: 06.06.2023 - 09:51

On yıl süren küresel bir çalışmanın "heyecan verici" ve "benzeri görülmemiş" sonuçlarına göre, günde bir kez alınan hap şeklindeki ilaç, akciğer kanserinden ölme riskini yarı yarıya azaltıyor. Dünyanın en büyük kanser konferansında sunulan sonuçlara göre, “osimertinib” olarak adlandırılan ilacın ameliyattan sonra alınması hastaların ölme riskini yüzde 51 oranında azalttı.

ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Akciğer kanseri, her yıl yaklaşık 1,8 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Yale Üniversitesi tarafından yürütülen son aşama çalışmanın sonuçları Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin (Asco) Chicago'daki yıllık toplantısında sunuldu. Yale Kanser Merkezi Müdür Yardımcısı ve çalışmanın başyazarı Dr. Roy Herbst, "Otuz yıl önce bu hastalar için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Şimdi elimizde bu güçlü ilaç var.” ifadelerini kullandı.

DonanımHaber'de yer alan geliştirilen ilaç, 26 ülkede 30 ila 86 yaş arasındaki hastalarda denendi. Hastalığın en yaygın formu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında ilacın tedaviye yardımcı olup olmadığına bakıldı.

Denemelere dahil olan herkes, küresel akciğer kanseri vakalarının yaklaşık dörtte birinde bulunan ve Asya'daki vakaların yüzde 40'ını oluşturan EGFR gen mutasyonuna sahipti. EGFR mutasyonu kadınlarda erkeklerden daha yaygın olup, hiç sigara içmemiş ya da hafif sigara içicisi olan kişilerde de daha sık görülüyor.

Herbst, ilacın "heyecan verici" sonuçları sayesinde hastalığın nüksetme riskinin de yarıya indirdiğini söyledi. Yapılan açıklamada ilacın, dünya çapında EGFR mutasyonuna sahip akciğer kanseri hastalarının dörtte biri için "bakım standardı" haline gelmesi gerektiğini söylendi. Herbst, çalışmanın bulguları göz önüne alındığında, akciğer kanseri teşhisi konan herkesin EGFR mutasyonu için test edilmediğini ve bunun değişmesi gerektiğini söyledi.

Araştırma sonuçlarına göre, Tagrisso olarak da bilinen ve AstraZeneca tarafından üretilen osimertinib ile ameliyat sonrası tedavi, akciğer kanseri hastalarında ölüm riskini "önemli ölçüde azalttı". Çalışma kapsamında, plasebo ile tedavi edilen hastaların yüzde 78'ine kıyasla, tümörlerinin çıkarılmasından sonra günlük osimertinib hapını alan hastaların yüzde 88'i hala hayatta olduğu vurgulandı. Genel olarak, osimertinib alanların ölüm riski plasebo alanlara kıyasla yüzde 51 daha düşük olduğu belirtildi.

Çalışmadaki 682 hastanın yaklaşık üçte ikisi kadındı. Hastaların yaklaşık üçte ikisinde sigara içme geçmişi de yoktu, bu da hapın akciğer kanseri teşhisi konan sigara içen ve içmeyenler için işe yaradığını gösteriyor. Akciğer kanseri yardım kuruluşu olan EGFR Positive UK'in başkanı Angela Terry, bulguların "çok heyecan verici" ve "son derece önemli" olduğunu söyledi. Geliştirilen ilaca halihazırda İngiltere ve ABD başta olmak üzere birkaç ülkedeki hastanın erişebildiği belirtiliyor. İlaç, AstraZeneca’nın Türkiye sitesinde de listeleniyor.