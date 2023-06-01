Beyin kanseri tedavisinde çığır açabilecek nano parçacık

Yayınlanma: 01.06.2023 - 09:00

Güncelleme: 01.06.2023 - 10:17

Queensland Üniversitesi ve Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden araştırmacılar, kanser hücrelerini hedef alan ve agresif beyin tümörleriyle mücadele eden, metrenin milyarda biri büyüklüğünde bir nano parçacık geliştirdi. Avustralya'nın ulusal hükümet kuruluşu Cancer Australia'nın verilerine göre, beyin kanseri 2020'de Avustralya'da ölüme yol açan kanser türleri arasında dokuzuncu sırada yer aldı.

"BAZI KISITLILIKLARI VAR"

Bu hastalığa sahip kişilerin 5 yıldan fazla hayatta kalma olasılığı ise yüzde 23'ün altında. Araştırma ekibinin lideri ve Queensland Üniversitesi'de araştırma görevlisi olan Taskeen Janjua, glioblastoma diye bilinen tümörleri tedavi etmekte kullanılan küçük bir molekül ilaç olan temozolomidin, yeni üretilen silika nano parçacığa yüklenebileceğini söyledi.

Ekibin Journal of Controlled Release dergisinde yayımlanan araştırmasına göre farelerden elde edilen sonuçlar, nano parçacıkların yaşamsal önemi olan organlarda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmadan birkaç saat içinde beyinde başarılı şekilde toplandığını ortaya koydu. Janjua, "Bu kemoterapi ilacının bazı kısıtlılıkları bulunuyor. Mesela kanda uzun süre kalmıyor, beyinden dışarı itilebiliyor ve kandan beyine geçiş oranı yüksek değil" dedi.

Uzman, "İlacın verimliliğini artırmak için ilacın kan-beyin bariyerinden geçmesini ve tümöre nüfuz etmesini sağlamak ve istenmeyen yan etkileri azaltmak amacıyla ultra küçük boyutta, büyük gözenekli bir nano parçacık geliştirdik" ifadesini kullandı. Janjua, beyin kanserinin tedavi edilmesi ve nüksetmesinin önlenmesi için bu stratejinin daha etkin bir yol oluşturabileceğini kaydetti.

Araştırmanın eş yazarı ve Queensland Üniversitesi'nde doçent olan Amirali Popat, sonuçların umut vadettiğini ancak daha fazla araştırma gerektirdiğini belirtti. Popat, "Yenilikçi ilaç iletim sistemi, beyin kanseri tedavisinin etkinliğini geliştirme potansiyeline sahip olmasının yanında bu yıkıcı hastalık için yeni ve daha iyi tedavilerin bulunmasına öncülük edebilir" dedi.

Uzman, bu klinik öncesi araştırmanın, umut vadeden sağlık teknolojisinin gelecekteki klinik gelişimini hızlandırıp, beyin kanseri olan hastalar için sonuçların iyileştirilmesi hedefini daha ileri götürebileceğini sözlerine ekledi.