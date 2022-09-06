Yeni Apple Watch'un iPhone 14’ten bile pahalı olacağı söyleniyor

06 Eylül 2022 Salı, 18:03

Giyilebilir teknoloji tarafında oldukça önemli teknoloji şirketleri rekabet içinde yarışıyor. Bu yarışa Apple’ın biraz geç dahil olduğunu bilsek de yıllar içinde en çok tercih edilen akıllı saatlerden biri oldu Apple Watch. Her yıl merakla hangi özelliğin geleceği beklendiği bu cihazın premium yapıda yeni bir versiyonunun tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Söylendiği kadarıyla akıllı saat tarafına yüklenecek olan Apple, Watch Pro ile önceki saatlerinde olmayan üstün özelliklere sahip olacak. Tasarımının sızdırılmış kadarına baktığımızda önceki Apple Watch’lara göre biraz daha büyük olduğunu görüyoruz. Daha düz hatlara sahip olması beklenen bu yeni cihaz, yine çok daha düz bir ekranı bünyesinde barındıracak.

Sızıntılara göre bu akıllı saatin diğerlerine göre ön plana çıkmasını sağlayan şey ‘dayanıklılığı’ olacak. Darbelere, karşı daha dayanıklı bir hale getirileceği beklenen saatin, titanyum metal alaşımdan oluşacağı düşünülüyor. Standart Apple Watch’larda 41 mm ve 45 mm boyutları varken yeni nesilde 47 mm çerçevenin sunulacağı aktarılıyor. Bunun dışında tam bir özellik bilinmiyor ancak Apple’ın Watch tarafında en çok eleştirilen ‘pil ömrü’ne de bir çözüm sunması bekleniyor.

Fiyat tarafında ise beklentiler oldukça yükseliyor çünkü yepyeni ve beklenen özellikler eklenecek, bu haliyle tahminen, 999 dolardan satışa çıkacak gibi duruyor. Elbette şu anki bilgilerin hepsi bir tahmin ancak ilerleyen günlerde bu tahminlerin ne kadarının gerçek olduğunu öğreneceğiz.