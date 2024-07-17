Yeni araştırma gençlerin ne kadar mutsuz olduğunu gösterdi

Yayınlanma: 17.07.2024 - 16:28

Güncelleme: 17.07.2024 - 16:28

Lise ya da üniversite yıllarında pek çok kişiye "Bunlar hayatınızın en güzel yılları" diyen çok sayıda insan var. Yeni bir araştırmaya göre gençler "En güzel yıllarım bu mu?" diye sorarken oldukça haklılar zira yeni bir araştırmaya göre en mutsuz kesim artık gençler.

Dartmouth Üniversitesinden Profesör David Blanchflower ve ekibi, yaptıkları araştırmada daha önce gerçekleştirilmiş 600'den fazla çalışmayı birleştirdi. Bu çalışma, hayatın "U şekilli" olarak adlandırılan mutluluk eğrisinin değiştiğini gösteriyor.

ORTA YAŞ KRİZİNİN YERİNİ GENÇLİK BUNALIMI ALDI

Webtekno'nun belirttiği gibi genel olarak bakıldığında hem daha önce incelenen insan topluluklarında hem de hayvan topluluklarında mutluluk eğrisi U şeklinde oluyordu. Yani insanlar hayata mutlu başlıyor, orta yaşa kadar bu mutluluk düşüyor ve sonra tekrar artıyordu. Yeni araştırmaya göre ise mutluluk artık daha çok ters dönmüş bir L şeklinde ilerliyor. Gençler ve genç yetişkinler ise en mutsuz grubu oluşturuyor.

Bu durum ilk olarak Amerika'da tespit edilmiş olsa da Blanchflower ve ekibi, sorunun Avustralya'dan Zimbabve'ye kadar geniş bir coğrafyada karşımıza çıktığını gösteriyor. 80 ülkeden gelen verileri toplayan bilim insanları şimdiye kadar 43 ülkeyi inceledi ve aynı durumun bu ülkelerde de olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya katılan genç yetişkinlerden biri ise yaptığı bir yorumla belki de sorunun nedenini özetlemeyi başardı:

"Akıllı telefon dışında hiçbir şeyim yok."

Henüz hakem incelemesinden geçmeyen araştırma SSRN'de yer aldı.