İngiliz bilim insanlarından ilginç araştırma: Geç saatlere kadar uyumayanlar daha mı zeki?

Yayınlanma: 17.07.2024 - 14:29

Güncelleme: 17.07.2024 - 14:31

Erken kalkmak arzu edilen bir şey olarak görülebilir, hatta ”erken kalkan yol alır” derler ancak yakın zamanda İngiltere’de yapılan bir araştırma, geç saatlere kadar uyumayanların daha zeki olduğunu gösterdi.

İngiltere’nin köklü üniversitelerinden biri olan Londra Imperial College’den akademisyenler tarafından yürütülen araştırmada, toplamda 26 bin kişiden oluşan iki grubu zeka açısından karşılaştıran yeni bir çalışma yapıldı.

Katılımcılardan muhakeme, zeka, hafıza ve tepki süreleri ile ilgili testleri tamamlamaları istendi. Her iki grup da çeşitli bilişsel testlere ve zeka testlerine sokuldu, becerilerine bakıldı ve şaşırtıcı sonuçlar elde edildi.

Araştırmacılar, daha sonra deneklerin uyku kalitesi ve süresinin başta olmak üzere çeşitli değişenleri inceledi.

GEÇ YATIP GEÇ KALKIYORSANIZ…

Sonuçlar, daha geç yatan ve daha geç kalkan kişilerin testlerde daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.

Yazar James Joyce, Leonardo Da Vinci ve Barack Obama'nın geç saatlere kadar uyuduklarının bildirilmesiyle tarih de bu teoriye büyük bir örnek teşkil ediyor.

Yatma saatini geciktirmek oldukça çekici gelse de çalışma, aynı zamanda yeterince uyumanın beyin fonksiyonlarının işlevselliğini korumak için önemli olduğunu aktarıyor.

Araştırmanın başyazarı ve Londra Imperial College Cerrahi ve Kanser Bölümü'nde araştırma görevlisi olan Raha West, The Guardian'a demecinde şunları söyledi:

"Uyku süresinin beyin fonksiyonu üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu tespit ettik ve uyku düzenini proaktif bir şekilde yönetmenin beynin çalışma şeklini güçlendirmek ve korumak için gerçekten önemli olduğuna inanıyoruz. İdeal olarak, tüm nüfus için uyku düzeninin iyileştirilmesine yardımcı olacak politikalar görmek istiyoruz."

ARAŞTIRMA HAKKINDA KUŞKULAR

Bununla birlikte, Birleşik Krallık Alzheimer Araştırmaları Merkezi’nden Jacqui Hanley'nin The Guardian'a verdiği demeçte, araştırmada uyku düzenindeki değişikliğin bilişi etkileyip etkilemediğinin ya da tam tersi bir durumun söz konusu olup olmadığının belirsiz olduğunun belirtilmesi, araştırmanın sonucuna ilişkin bazı kuşkuları da beraberinde getirdi.

Londra Brunel Üniversitesi'nden kıdemli öğretim görevlisi ve uyku uzmanı Jessica Chelekis, testlerin yapıldığı zamanı ya da eğitim durumunu hesaba katmadığı için çalışmanın 'önemli sınırlamaları' olduğunu söylerken, çalışmanın asıl değerinin uyku konusundaki klişelere meydan okumak olduğunu belirtti: ”Zekanın göstergesi sadece geç yatmak değildir. 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, eğer bir denizci gibi küfrediyorsanız, muhtemelen daha zekisinizdir.”