Yeni araştırma: Omicron'a karşı aşıların etkinliğini ortaya koydu

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:37

Cell Reports Medicine'de yayımlanan bulgular, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü tarafından desteklenen bir klinik araştırmadan alındı.

"Karıştır ve eşleştir" yöntemiyle yürütülen klinik çalışmanın bir parçası olarak, araştırmacılar, ABD'de daha önce birincil Covid-19 aşısını yaptırmış yetişkinlere güçlendirici doz uyguladı.

Araştırmacılar daha sonra zamanla bağışıklık tepkilerini değerlendirdi ve hemen hemen tüm aşı kombinasyonlarının, Omicron BA.1 alt varyantına karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikorlar ortaya çıkardığını belirledi.

Bununla birlikte araştırmaya göre, tüm gruplarda Omicron'a karşı kazanılan bağışıklık tepkileri önemli ölçüde düştü ve nötrleştirici antikor seviyeleri, destekleyici aşılardan üç ay sonra 2,4 ila 5,3 kat azaldı.

Araştırmacılar, bulguların, birincil aşı serisinin yanı sıra bir takviye aşısı yapılan kişilerde Omicron dalgası sırasında SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı korumanın azaldığını gösteren gerçek hayattaki raporlarla tutarlı olduğunu kaydetti.