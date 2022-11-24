Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Yasal süre doluyor

24 Kasım 2022 Perşembe, 11:46

Evcil kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik, 26 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlükle hayata geçirildi. Yönetmeliğe göre, 31 Aralık 2022 tarihine kadar da sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin deri altlarına mikroçip takılarak elektronik ortamda kayıt altına alınmaları zorunlu hale getirildi.

Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayan hayvan sahiplerine ise 5199 sayılı kanun doğrultusunda idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih olan 31 Aralık'a ise sayılı günler kaldı.

TAKİP VE KONTROL AMAÇLANIYOR

Evcil hayan sahibi yurttaşlar, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile serbest veteriner hekimler tarafından uygulanan mikroçip ve kimliklendirme işlemini yaptırarak Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) kedi ve köpeklerinin kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor.

PETVET sistemiyle birlikte ise, evcil hayvanlara pasaport çıkartılıyor. Bu sayede hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların bulunabilmesi, evcil hayvan popülasyon ve sayısı ile hayvan hastalıklarının takibi ve kontrol altına alınması amaçlanıyor.

"İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK”

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, evcil hayvanlara çip takılmasının amacını kimliklendirme olarak ifade etti. Özkaya, “Herhangi bir operasyonla değil basit bir işlemle deri altına çip yapılıyor. Deri altına çipler enjeksiyon yoluyla takılıyor. Ondan sonra bir barkot okuyucumuz var ve artık her birinin bir sahibi olacak. Bu kimlik sayesinde hayvanın yapılan operasyonları, aşılamaları veya ne kadar bilgi varsa hepsi gözükecek. Bizim bakanlığımızın PETVET diye bir kayıt sistemi var, bilgiler barkot sistemi ile sisteme girilecek ve artık bu işlemle evcil hayvanların kimliklendirilmesi yapılmış olacak. Bununla ilgili uygulamalar 31 Aralık'ta son. Ondan sonraki uygulamalarda 5199 sayılı kanuna göre ceza işlem uygulanabilecek” dedi.



