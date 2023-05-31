Yeni bir rekor: 17 kişi artık uzayda

Yayınlanma: 31.05.2023 - 16:31

Güncelleme: 31.05.2023 - 16:31

Dünyanın yörüngesinde bulunan astronotların sayısı giderek artmaya başladı. 16 Eylül 2021 tarihinde Dünya'nın yörüngesine toplamda 16 insan gönderilerek bir rekora imza atılmıştı.

ÇİN REKORU KIRDI!

Çin hükümeti tarafından Shenzhou-16 insanlı uzay aracının gönderilmesiyle Dünya'nın yörüngesinde bulunan insan sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Şu anda yörüngede 17 insan bulunuyor. Bu insanların altısı Çin, üçü Rusya, beşi ABD, ikisi Suudi Arabistan ve bir tanesi de Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı.