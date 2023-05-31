Yeni bir rekor: 17 kişi artık uzayda
Çin hükümeti tarafından Shenzhou-16 insanlı uzay aracının gönderilmesiyle uzayda bulunan insan rekoru rıkıldı.
Dünyanın yörüngesinde bulunan astronotların sayısı giderek artmaya başladı. 16 Eylül 2021 tarihinde Dünya'nın yörüngesine toplamda 16 insan gönderilerek bir rekora imza atılmıştı.
ÇİN REKORU KIRDI!
Çin hükümeti tarafından Shenzhou-16 insanlı uzay aracının gönderilmesiyle Dünya'nın yörüngesinde bulunan insan sayısında yeni bir rekor kırıldı.
Şu anda yörüngede 17 insan bulunuyor. Bu insanların altısı Çin, üçü Rusya, beşi ABD, ikisi Suudi Arabistan ve bir tanesi de Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözler asgari ücret zammında: 'Alt sınır belirlendi'
- Siz kime saldırdığınızı biliyor musunuz?
- Alman Sol Partisi'nden Türkiye için 'vize' açıklaması
- Seçim sonrasını beklemiş: Yandaş yazardan seri itiraflar
- Selvi'nin siyasi yasak iddiasına İBB'den jet yanıt
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!
- Dolar fırladı, gram altında tarihi zirve görüldü
- Demirtaş aktif politikayı bıraktı
- Gerçekler
- Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Neler konuşuldu?