Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı 5 aylık görev için fırlatıldı
Çin, Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak üç astronotu 5 aylık bir görev için uzay istasyonuna gönderdi.
Uzay aracı, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.
Shenzhou-16 astronotları, planlandığı üzere çeşitli alanlarda büyük ölçekli yörünge testleri ve deneyler gerçekleştirecek. Astronotların yeni kuantum olguları, yüksek hassasiyetli uzay zaman frekans sistemleri, genel göreliliğin doğrulanması ve yaşamın kökenleri konusunda üst düzey bilimsel başarılar elde etmesi bekleniyor.
Jing Haipeng, Zhu Yangzhu ve Gui Haichao'dan oluşan mürettebat görevleri boyunca Tianzhou-5 kargo aracı ile Shenzhou-17 mürettebatlı uzay aracının kenetlenmesine ve Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı ile Tianzhou-5 kargo aracının istasyondan ayrılmasına tanıklık edecek.
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