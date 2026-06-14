Yeni dönem başladı: iPhone kullanıcılarına WhatsApp müjdesi

WhatsApp, iOS uygulamasında çoklu hesap desteğini yaygınlaştırmaya başladı.

WABetaInfo aktardığına göre, bir süredir kademeli olarak dağıtılan özellik, WhatsApp'ın 26.22.76 sürümüyle birlikte daha fazla kullanıcıya ulaştı.

Yeni sistem sayesinde iPhone sahipleri, aynı uygulama içinde iki farklı WhatsApp hesabını kullanabiliyor.

HER HESAP BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞIYOR

Çoklu hesap desteği, kullanıcıların hesaplar arasında çıkış yapmadan veya uygulamayı yeniden kurmadan geçiş yapmasına imkan tanıyor. Her hesap, sohbet geçmişi, bildirim tercihleri, gizlilik ayarları ve uygulama seçenekleriyle birbirinden bağımsız şekilde çalışıyor.

İKİ FARKLI NUMARA TEK CİHAZDAN YÖNETİLEBİLİYOR

Özellikle iş ve özel hayatı ayrı tutmak isteyen kullanıcılar için geliştirilen özellik, iki farklı telefon numarasının tek cihaz üzerinden yönetilmesini sağlıyor.

NUMARALAR NASIL EKLENİYOR?

Kullanıcılar, WhatsApp'ın Ayarlar menüsündeki "Hesap Ekle" seçeneğiyle ikinci bir numarayı uygulamaya ekleyebiliyor. Daha önce başka bir cihazda ya da WhatsApp Business'ta kullanılan hesaplar da sisteme taşınabiliyor.

WhatsApp ayrıca QR kod yöntemiyle hesap bağlama seçeneği de sunuyor. Bu yöntem sayesinde başka bir telefonda aktif olan hesap, yardımcı cihaz mantığıyla iPhone'daki uygulamaya eklenebiliyor. Hesaplar arasında geçiş yapıldığında ilgili sohbetler ve ayarlar otomatik olarak yükleniyor.

BİLDİRİM SESLERİ, PROFİL AYARLARI, OKUNDU BİLGİSİ…

Yeni özellikte hesapların birbirine karışmaması için kapsamlı bir ayrım sistemi bulunuyor. Her hesap kendi bildirim sesi, medya indirme tercihleri, yedekleme ayarları ve gizlilik seçenekleriyle çalışıyor.

Son görülme bilgisi, profil fotoğrafı, okundu bilgisi ve sessize alınan sohbetler de her hesap için ayrı tutuluyor.

Bildirimlerde de hesap ayrımı korunuyor. Kullanıcıya gelen mesajlarda bildirimin hangi hesaba ait olduğu açık şekilde gösteriliyor. Böylece farklı hesaplardan gelen mesajları takip etmek daha kolay hale geliyor.

Güvenlik tarafında ise uygulama kilidi desteği devam ediyor. Face ID, Touch ID veya cihaz şifresiyle korunan hesaplara geçiş sırasında WhatsApp yeniden kimlik doğrulaması isteyebiliyor. Bu sayede aynı cihazda birden fazla hesap kullanılırken güvenlik seviyesi korunuyor.

WhatsApp'ın iPhone kullanıcılarına sunduğu çoklu hesap desteği, iş ve kişisel iletişimi tek cihaz üzerinden yönetmeyi önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Kademeli olarak dağıtılan özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm iOS kullanıcılarına ulaşması beklenirken, güncelleme WhatsApp deneyimini daha pratik ve düzenli hale getiren yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor.