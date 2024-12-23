Yeni Dünya haritası yayınlandı! Kullandığımız yanlış olabilir

Yayınlanma: 23.12.2024 - 19:30

Güncelleme: 23.12.2024 - 19:30

Kartograflar bu çözümü International Journal of Geographical Information Science'da yayınlanan yeni bir makalede sundular. Bu yeni makaleye göre, yeni Dünya haritası şimdiye kadar yapılmış en doğru harita olmakla kalmıyor, aynı zamanda gezegenimizi oluşturan kara kütlelerinin ve kıtaların uygun boyutunu da sergiliyor.

YENİ DÜNYA HARİTASI

Chip'in yer verdiği ayrıntılara göre Equal Earth Dünya Haritası, Mercator projeksiyon haritası ve Gall-Peters projeksiyon haritası gibi daha önce yayınlanmış haritalardan yararlanıyor. Ancak bu iki haritanın da kendine has sorunları vardı. İlki olan Mercator projeksiyon haritası, her şeyi olması gerektiği yerde gösteriyor ancak ekvatordan daha uzaktaki kara kütlelerini gerçekte olduklarından daha büyük gösteriyor. Yani, Rusya, ABD, Avrupa gibi bölgeler, ekvatordan uzaklaştıkça şişerek büyüyordu. Oysa gerçek böyle değil.

YENİ DÜNYA HARİTASI ŞU ŞEKİLDE:

Görüldüğü üzere, eski hesaplara göre çizilmiş haritalarda Avrupa, ABD, Kanada, Rusya çok daha büyük gösterilirken, Güney Amerika ve Afrika daha küçük boyutlara sahip. Oysa yeni yayınlanan Equal Earth Dünya Haritası'nda bu durumun tam tersi olduğu anlaşılıyor.

Eski Gall-Peters projeksiyon haritası ise kara kütlelerini olması gerektiği gibi daha yuvarlak hale getirerek bu sorunun bir kısmını ele aldı. Ancak, kıtaların şeklini bozdu. Bu nedenle, dünyanın doğru bir görünümünü de sağlamadı.

MEVCUT KULLANDIĞIMIZ VE DOĞRU OLMADIĞI SÖYLENEN DÜNYA HARİTASI:

Equal Earth Dünya Haritası, bu ikisinin birleşimine dayanır; Robinson projeksiyon haritası olarak bilinen ve her haritanın parçalarını alarak dünya haritaları için oldukça uygun hale getiren bir melez harita... Yeni çalışmanın yazarları, Robinson haritasının yapmakta zorlandığı bir şey olan alanların göreceli büyüklüğünü korumak için çalışsalar da, bunun yeni ve daha doğru haritaları için en iyi temeli sağladığını söylüyorlar.

Şu haliyle, bu yeni harita şimdiye kadar gördüğümüz en doğru dünya haritası olabilir. Sadece kara kütlelerini doğru boyutta değil, aynı zamanda doğru şekillerinde de tasvir ediyor. Bu, daha önce kabul edilen dünya haritalarının mustarip olduğu iki sorunu çözüyor.