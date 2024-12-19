Bilim dünyasını şaşırtan yeni gelişme: Ay, tahmin edilenden milyonlarca yıl daha yaşlı olabilir!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:50

Güncelleme: 19.12.2024 - 11:50

ABD, Fransa ve Almanya'dan araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışmaya göre, Ay’ın yaşı tahmin edilenden daha eski olabilir.



Ay’ın oluşumuna dair bilinen teoriye göre, Mars büyüklüğünde bir cismin genç Dünya'ya çarpması sonucu Dünya’nın bir kısmı yörüngeye savrulmuş ve bu malzeme birleşerek Ay’ı oluşturmuştu. Bu çarpışmanın ardından Ay’ın yüzeyi, tamamını kaplayan bir magma okyanusuyla kaplanmış ve bu okyanus hızla soğuyarak sertleşmişti. Ancak, Ay’dan alınan zirkon kristalleri üzerinde yapılan analizler, bu senaryo ile örtüşmüyor.





Zirkon kristalleri, içlerindeki uranyum ve kurşun oranlarına dayanarak hassas yaş hesaplamaları yapmayı sağlıyor. Araştırmacılar, Ay’daki zirkon kristallerinin yaşını 4,46 ila 4,51 milyar yıl arasında tespit etti. Bu veri, magma okyanusunun varlığıyla uyumsuz görünüyor çünkü böyle bir ortamda zirkon kristallerinin oluşması ve hayatta kalması pek mümkün görünmüyor.

California Santa Cruz Üniversitesi’nden jeolog Francis Nimmo ve ekibi, bu uyumsuzluğu çözmek için yeni bir teori geliştirdi. Araştırmacılar, Ay’ın yaklaşık 4,35 milyar yıl önce yeniden eriyerek kabuksal bir dönüşüm geçirdiğini öne sürdü. Bu yeni bulgular, Ay’ın yaşının 4,43 ila 4,53 milyar yıl arasında olduğunu gösteriyor. Bu keşif, Ay’ın evrimine dair bildiklerimizi yeniden şekillendirebilir.