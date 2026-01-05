Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni güncellemeleri alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu

5.01.2026 20:39:00
Haber Merkezi
Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini alamayacak bazı Xiaomi modeller ortaya çıktı.

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini alamayacak modeller listelendi. Her yıl daha fazla telefonun güncelleme desteği kesiliyor. 2026 yılının şubat ayı itibarıyla artık güncelleme alamayacak modellerden biri Xiaomi 12 oluyor. 

Listede yer alan telefonlar kritik güvenlik ve diğer yazılım güncellemelerini de alamayacaklar:

Xiaomi cihazlar

Mart 

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Temmuz

Xiaomi 12 Lite 

Xiaomi Pad 6

Ekim

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Redmi cihazlar

Mart

Redmi Note 12 5G

Redmi 12C

Redmi A2

Redmi A2+

Nisan

Redmi Note 12 Pro

Ağustos 

Redmi Pad SE

Kasım

Redmi 13C

POCO cihazlar

Şubat

POCO X5 Pro 5G

Mayıs

POCO F5

POCO F5 Pro

Kasım

POCO C65

 

 

