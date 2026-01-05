Yeni güncellemeleri alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini alamayacak modeller listelendi. Her yıl daha fazla telefonun güncelleme desteği kesiliyor. 2026 yılının şubat ayı itibarıyla artık güncelleme alamayacak modellerden biri Xiaomi 12 oluyor.
Listede yer alan telefonlar kritik güvenlik ve diğer yazılım güncellemelerini de alamayacaklar:
Xiaomi cihazlar
Mart
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Temmuz
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi Pad 6
Ekim
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Redmi cihazlar
Mart
Redmi Note 12 5G
Redmi 12C
Redmi A2
Redmi A2+
Nisan
Redmi Note 12 Pro
Ağustos
Redmi Pad SE
Kasım
Redmi 13C
POCO cihazlar
Şubat
POCO X5 Pro 5G
Mayıs
POCO F5
POCO F5 Pro
Kasım
POCO C65