Telegram, yılın ilk güncellemesini yayınladı

Telegram, için sunulan yeni güncellemede yapay zeka özellikleri ve tasarımsal değişiklikler yer alıyor. Uygulama için neredeyse her ay yeni bir güncelleme sunuluyor ve yılın ilk güncellemesi de şu anda ulaşılabilir durumda.

Mesajlaşma uygulaması, diğer pek çok uygulama gibi, yapay zeka destekli özetler sunmaya başladı. Bu sayede kullanıcılar uzun içeriklere özet bir şekilde ulaşabilecek. İnsanların uzun makale, mesaj ve diğer içerikleri okuma hevesi düşünüldüğünde özetler özelliği pek çok kişinin beklediği yeniliklerden biriydi. Özellik, bir süre önce sunulan WhatsApp'taki mesajların özetlenmesine benzer şekilde çalışıyor.

Yapay zeka özetlerinin yanı sıra yeni iOS tasarımına uyumlu olacak şekilde yenilenen bir tasarım dili de sunuldu. Yeniden tasarlanan iOS arayüzü, şeffaflığı oda alıyor, ışık kırılma efektleri ve pürüzsüz görsel katmanları ekleniyor.