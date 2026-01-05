Saniyeler içinde sağlık analizi yapan yapay zeka destekli ayna duyuruldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.01.2026 20:13:00
CES 2026'da sergilenmek üzere duyurulan yeni yapay zeka destekli ayna, kişilerin 30 saniye içinde sağlık analizini yapıyor.

Yapay zeka destekli ürünlerin sayısı artarken CES 2026 öncesinde yeni bir ürün tanıtıldı. Longevity Mirror adı verilen akıllı ayna, Kanada merkezli Neuralogics şirketi tarafından geliştirildi. Bu ayna karşısına geçen kişinin 30 saniye gibi kısa süre içinde sağlık analizini yapıyor. 

Cihaz, saniyeler içinde karşısına geçen kişinin sağlığını analiz edip bilgiler veriyor. 

Bu sağlık bilgileri elbette derin ve ayrıntılı değil. Ancak kişinin ilk bakışta anlaşılacak bazı sorunlarını ortaya çıkartmayı hedefliyor. Bunlar arasında altı farklı kategori var. Metabolizma puanı, uzun yaşama puanı ya da yaşlanma bunlardan yalnızca birkaçı. 

Kişinin sağlık analizini ise kişinin 30 saniye içeren yüz videosundan yapıyor. Kişinin yüzünden kalp damar hastalıkları riski, diyabet veya ruhsal hasatlıklara yönelik olasılıkları ölçüyor.

CES 2026 ise 6 Ocak'ta başlayacak ve 9 Ocak'a kadar sürecek. Bundan önce bazı şirketler fuarda sergilenecek ürünleri gösteriyor.

