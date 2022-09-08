Yeni iPhone 14 ailesinin RAM kapasiteleri belli oldu

Yeni tanıtılan iPhone 14 serisinin RAM kapasitesi Apple tarafından resmi olarak açıklanmıyor. RAM kapasitesi ise yeni ortaya çıktı işte sayılar:

08 Eylül 2022 Perşembe, 18:15
Yeni iPhone 14 ailesinin RAM kapasiteleri belli oldu
Abone Ol google-news

  • İlgili Haberler

  • iPhone 14 Pro satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? iPhone 14 Pro satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı?

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler