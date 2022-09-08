Yeni iPhone 14 ailesinin RAM kapasiteleri belli oldu
Yeni tanıtılan iPhone 14 serisinin RAM kapasitesi Apple tarafından resmi olarak açıklanmıyor. RAM kapasitesi ise yeni ortaya çıktı işte sayılar:
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