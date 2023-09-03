Yeni keşfedilen kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor: Çıplak gözle görülebilecek

Yayınlanma: 03.09.2023 - 12:05

Güncelleme: 03.09.2023 - 12:05

Japon amatör astronom Hideo Nishimura'nın son keşfi, NASA ve gökyüzü gözlemcileri arasında büyük ilgi çekti. Nishimura, standart bir dijital kamera kullanarak 11 Ağustos'ta 30 saniyelik bir dizi pozlama sırasında yeni bir kuyruklu yıldızı tespit etti. Şu an çıplak gözle görülemese de, bu durum yakında değişebilir. NASA, kuyruklu yıldızın parlaklığının keşfinden bu yana sürekli arttığını belirtiyor ve gökbilimciler, kuyruklu yıldızın iç güneş sistemimiz boyunca gelecekteki yolunu haritalandırdı.

NİSHİMURA KUYRUKLU YILDIZI NE ZAMAN GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK?

NASA'ya göre, "Kuyruklu yıldız Güneş'e doğru yaklaştıkça kesinlikle yoğunlaşacak ve muhtemelen Eylül ayı başlarında çıplak gözle görülebilecek bir nesne haline gelecek." Ancak potansiyel gözlemciler için bir uyarı var: Kuyruklu yıldızın Güneş'e yaklaştığı dönem, Güneş'in parlaklığının en az rahatsız edici olduğu gün batımı veya gün doğumu zamanlarına denk geliyor.

Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar için, kuyruklu yıldızı görmek teleskop veya dürbün gerektirebilir.