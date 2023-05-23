'Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç' oyunu sahnelendi

Yayınlanma: 23.05.2023 - 14:52

Güncelleme: 23.05.2023 - 14:52

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'ne devam eden yaşlı bireylerden oluşan tiyatro atölyesi dördüncü oyunlarını sahneye koydu. Tiyatro eğitmeni Ali Aytuğ'un yönetmenliğindeki iki perdelik oyun 'Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç' Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluştu.

KOMEDİNİN HİKAYESİ

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı iki perde komedi oyunun konusu; 1910 yılının İstanbul'unda Halley Kuyruklu Yıldızı'nın dünyaya çarpacağı söylentisinin yarattığı heyecan, korku ve telaş kültürlü ve zengin biri olan İrfan Galip ile mektuplaştığı esrarengiz bir kadının evliliğe doğru giden serüvenine yol açar.