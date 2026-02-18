Yeni MacBook renk seçenekleri gelecek

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple'ın yakında tanıtmayı planladığı MacBook'lara yeni renkler eklenecek.

Apple'ın mart ayında tanıtmayı planladığı MacBook'lar için yeni renk seçenekleri geliştirdiği aktarıldı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre Apple, yeni renk seçenekleri ekleyecek. Bu renkler, önceki yıllarda tanıtılan iPhone renkleriyle de uyumluluk gösteriyor. 

Gurman'ın aktardığına göre test edilen renkler arasında mavi, açık yeşil, pembe ve açık sarı yer alıyor. Bunlardan biri ya da birkaçına sahip MacBook'lar mart ayındaki lansmanda karşımıza çıkacak. Bunun dışında klasik gümüş rengi ve koyu gri renkleri de seçenekler arasında yer alacak.

Apple'ın bu yeni MacBook'larının 1.000 doların altında olması bekleniyor. 

