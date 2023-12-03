Yeryüzündeki yaşam büyük tehlike altında!

Yayınlanma: 03.12.2023 - 16:07

Güncelleme: 03.12.2023 - 16:07

Kasım 2019'da dünyanın dört bir yanındaki 11 binden fazla uzmanın imzasını taşıyan "iklim acil durumu" bildirisi, BioScience dergisinde "Dünya Bilim İnsanlarının İklim Acil Durumu Uyarısı" başlığıyla yayımlanarak iklim felaketine karşı acil eylem çağrısı yapmıştı.

Şimdi, 163 ülkeyi temsil eden 15 binden fazla bilim insanı, bu uyarıyı güncelledi ve gezegenimizdeki yaşamın büyük bir tehlike altında olduğunu vurguladı.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden eski doktora sonrası araştırmacı ve raporun başyazarı Christopher Wolf, "İnsanlığın, doğal ve sosyoekonomik sistemlerin potansiyel çöküşüne ve dayanılmaz sıcaklık, gıda ve tatlı su kıtlığı olan bir dünyaya doğru gidişini durduracak eylemler olmadan, güvenli bir şekilde verebileceğinden daha fazlasını almasının temel sorunu" olduğunu belirtti.

Bu eylemler arasında, yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir gıda sistemleri, et tüketiminin azaltılması ve karbon fiyatlandırma mekanizmalarını içeren daha sürdürülebilir ve çevreye duyarlı uygulamalara geçiş bulunuyor.

2021 ve 2022 yılları arasında 1 trilyon doların üzerinde artan fosil yakıt sübvansiyonları, Kanada orman yangınları ve rekor seviyede sıcaklıklar gibi olaylar, yazarlar için en önemli endişeler arasında yer alıyor. Bu durum, gezegenimizdeki yaşamın açıkça kuşatma altında olduğunu ve iklimle ilgili felaketlerin sıklığının arttığını gösteriyor.

Oregon Eyalet Üniversitesi Orman Fakültesi'nde seçkin bir profesör olan ve raporun ikinci başyazarı William Ripple, "İstatistiksel eğilimler, iklimle ilgili değişkenlerin ve felaketlerin son derece endişe verici modellerini göstermektedir. Ayrıca insanlığın iklim değişikliğiyle mücadelesi konusunda çok az ilerleme kaydedildiğini gördük" diye ekledi.

Rapor, gezegenimizdeki yaşamın maruz kaldığı tehditleri, küresel sıcaklık artışlarını ve iklimle ilgili gıda kıtlığını içeren istatistiksel verilere dayanarak detaylı bir şekilde ele alıyor. Yazarlar, ekolojik aşımı durdurmak ve herkesin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yasa çıkarılmasını talep ediyor.

İronik bir şekilde, iklim tehditlerine karşı en savunmasız olanların, aynı zamanda iklim değişikliğine en az katkıda bulunanlar olduğuna dikkat çekilerek, acil ve hızlı eylem yanında insan refahına öncelik veren kalıcı bir değişim çağrısında bulunuluyor.

Güncellenen rapor, "İklimin 2023 Durumu Raporu: Keşfedilmemiş Topraklara Girmek" başlığıyla BioScience dergisinde yayımlandı.