Bilim insanları açıkladı: Bazı filmler kilo verdiriyor... İşte en çok kilo verdiren 10 film

Yayınlanma: 27.11.2023 - 17:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 17:00

Araştırmaya göre, 90 dakika süren bir korku filmi izleyenlerin, yarım saatlik bir yürüyüşle eşdeğer olarak 113 kaloriye kadar yakma potansiyeli bulunuyor. Bazı filmler ise diğerlerinden daha etkili çıkıyor. İncelenen 10 film arasında en fazla kalori yakanlar, Stanley Kubrick "The Shining" (184 kalori), "Jaws" (161 kalori) ve "The Exorcist" (158 kalori) oldu.

The Guardian'ın haberine göre, araştırma, düzenli olarak "jump-scare" sahnelerine sahip filmlerin, kalp atış hızını artırarak kalori yakmaya yardımcı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdi. Dr. Richard Mackenzie, "Test edilen 10 filmin her biri, örnek olayların kalp atış hızında bir artışa yol açarak nabızları hızlandırdı. Nabız hızlandıkça ve kan vücuda daha hızlı pompalandıkça, vücut adrenalin dalgalanması yaşar. Kısa süreli yoğun stres patlamaları sırasında üretilen bu hızlı etkili adrenalin salınımının, iştahı azalttığı, bazal metabolizma hızını artırdığı ve nihayetinde daha yüksek düzeyde kalori yaktırdığı biliniyor" dedi.

Bilim adamları, Lovefilm tarafından yaptırılan çalışma kapsamında kalp atış hızını, oksijen alımını ve karbondioksit çıkışını ölçtü. Gösterimler sırasında kullanılan kalori miktarının ortalama olarak üçte bir oranında arttığı keşfedildi.

Lovefilm editörü Helen Cowley, "Korkunç ya da tüyler ürpertici sahneleri izlerken kanepenin arkasına saklanma ya da bir yastığa sarılma isteğini hepimiz biliriz. Ancak bu araştırma, biraz kalori yakmak isteyenlerin gözlerini ekrandan ayırmamaları gerektiğini gösteriyor" dedi.

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