Bilim dünyasını sarsan keşif: Down sendromunun en eski izi bulundu

23.05.2026 23:01:00
Haber Merkezi
Bilim insanları, yaklaşık 146 bin yıl önce yaşamış bir Neandertal kızı Tina üzerinde yapılan incelemelerde Down sendromuna işaret eden bulgular keşfetti. Araştırma, tarihte bilinen en eski Down sendromu vakası olarak değerlendiriliyor.
İnsanlık tarihine dair yeni keşifler, yalnızca biyolojik evrimi değil sosyal yaşamı da yeniden yorumlamayı sağlıyor. Son araştırmalar, Neandertallerin düşündüğümüzden çok daha karmaşık sosyal ilişkilere sahip olabileceğini ortaya koydu. İspanya’daki bir mağarada bulunan çocuk kalıntıları üzerinde yapılan incelemeler, Down sendromlu bir Neandertal çocuğunun uzun süre hayatta kaldığını gösterdi.

“TİNA” ADI VERİLEN NEANDERTAL ÇOCUĞU NEDEN ÖNEMLİ?

Araştırmacılar tarafından “Tina” adı verilen küçük kız çocuğunun kalıntıları, İspanya’daki Cova Negra mağarasında bulundu. Yapılan analizlerde iç kulak yapısında Down sendromuyla ilişkilendirilen bazı anatomik özelliklere rastlandı.

Bilim insanları, Tina’nın yaklaşık 6 yaşına kadar yaşadığını düşünüyor. Bu durum, Neandertal topluluklarının özel bakıma ihtiyaç duyan bireylere destek olmuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

ARAŞTIRMA NEYİ ORTAYA KOYDU?

Uzmanlar, Tina’nın kemik ve kulak yapısındaki anomalilerin trisomi 21 yani Down sendromuyla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. Çalışma, insan evriminde genetik farklılıkların çok eski dönemlerden beri var olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmanın dikkat çeken yönlerinden biri ise Neandertallerin sosyal dayanışmasına dair sunduğu ipuçları oldu. Çünkü Down sendromlu bir çocuğun avcı-toplayıcı yaşam koşullarında yıllarca yaşayabilmesi için topluluk desteği gerektiği düşünülüyor.

NEANDERTALLER HAKKINDA ALGI DEĞİŞİYOR

Uzun yıllar boyunca Neandertaller kaba ve ilkel insan türleri olarak değerlendirildi. Ancak son dönem araştırmaları, onların sanıldığından daha gelişmiş sosyal bağlara sahip olduğunu gösteriyor.

Arkeologlara göre Tina’nın yaşamı, Neandertallerin yalnızca hayatta kalmaya odaklanan topluluklar olmadığını; hasta, yaşlı veya özel ihtiyaçları olan bireylere bakım sağlayabildiğini de ortaya koyuyor.

BİLİM DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI

Araştırma, paleoantropoloji dünyasında büyük ilgi gördü. Uzmanlar, bu keşfin hem genetik hastalıkların tarihine hem de Neandertal topluluklarının sosyal yapısına dair önemli bilgiler sunduğunu belirtiyor.

Bilim insanlarına göre Tina’nın hikâyesi, insanlık tarihindeki dayanışma ve bakım kültürünün sandığımızdan çok daha eskiye dayandığını gösteriyor.

