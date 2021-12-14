Yılın son gök taşı yağmurları 13-14 Aralık'ta yaşanacak
Yılın son gökyüzü şöleni Geminid gök taşı yağmuru, 13-14 Aralık gecelerinde yaşanacak. Bu iki günde gökyüzünde saatte 120'ye yakın gök taşı görülebilecek.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi'nce (TUG) 2021 yılının en önemli gök olaylarının derlendiği Gök Olayları Yıllığı 2021 sayısına göre, bu yıl iki Güneş ve iki Ay tutulması yaşandı. 2021'de ayrıca 7 gök taşı yağmuru gerçekleşti. Son ve en büyüğü olan gök taşı yağmuru ise bu hafta yaşanacak.
Geminid gök taşı yağmurunun en etkin hali, bu yıl 13 ve 14 Aralık geceleri görülecek. 10-15 Aralık tarihleri arasında sürmesi beklenen görsel şölende, saatte 60 ile 120 arasında gök taşı görülebilecek.
GÖK TAŞLARI ATMOSFERDE YANIYOR
TUG uzmanları, Mars ile Jüpiter arasında bulunan asteroit kuşağındaki cisimlerin zaman zaman gezegen çekimlerinden dolayı yörüngelerinden çıkabildiğini, böylece gök taşlarının güneş sistemine dağıldığını, bazılarının dünya üzerine düştüğünü, bunların çoğunun da atmosferde yandığını açıkladı.
Uzmanlar, 13-14 Aralık gecelerinde saatte 120'ye yakın gök taşının görülebileceği Geminid gök taşı yağmurunun, çıplak gözle gece karanlığında, ışık yoğunluğunun az olduğu ve bulutsuz havada izlenebileceğini dile getirdi.
Uzmanlar, gök taşlarının atmosfere girerek yandığı için ışık çıkartması ve yıldız gibi görünmesi nedeniyle 'yıldız kayması' olarak düşünüldüğünü, ancak yıldızla hiçbir alakası olmadığını vurguladı.
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