Yıllar önce kaldırılan Facebook özelliği geri geliyor!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 14:31

Güncelleme: 22.10.2024 - 14:36

Meta,Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında ünlülerin fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı sahte reklamlara karşı koruma sağlamayı hedefliyor.

Meta’nın duyurusuna göre, bu yeni teknoloji isteğe bağlı olarak kullanılacak ve şu anda belirli ünlü profilleri üzerinde test ediliyor. Kullanıcılar, bu teknolojiyi kullanmak istemeleri halinde, Facebook veya Instagram hesaplarından yüzlerinin net bir şekilde göründüğü bir video yüklemeleri gerekecek. Yüklenen video, sahte reklamların içeriğindeki yüzlerle karşılaştırılarak doğrulama yapılacak.

ÜNLÜLERE KORUMA SUNMA AMACI

Meta'nın İçerik Politikaları Başkan Yardımcısı Monika Bickert, "Buradaki fikir, ünlülere mümkün olduğunca fazla koruma sunmak. İstedikleri takdirde katılmaktan vazgeçebilirler, ancak bu korumayı onlara sunmak ve süreci kolay hale getirmek istiyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

Meta, bu teknoloji sayesinde izinsiz kullanımları tespit ederek engellemeyi planlıyor. Ayrıca, kullanıcıların diledikleri zaman bu teknolojiyi kullanmayı bırakabilecekleri de vurgulandı.

Hatırlanacağı üzere, Meta, Kasım 2021’de toplumsal endişeler nedeniyle Facebook'ta yüz tanıma sistemini kapattığını ve bir milyardan fazla kullanıcının yüz verilerinin silineceğini duyurmuştu. Yeni uygulamayla birlikte, yüz tanıma teknolojisinin belirli bir amaç doğrultusunda ve isteğe bağlı olarak yeniden devreye alınması dikkat çekiyor.