Yıllar sonra ortaya çıktı: Steve Jobs'un özel iPhone görüşmesi
Steve Jobs'un ilk iPhone tanıtımından kısa süre sonra bir grup gazeteciyle yaptığı özel görüşme ortaya çıktı.
Shift Delete'in haberine göre; Apple kurgerçekleştirdiği ilk iPhone lansmanında cihazı üç ayrı ürün gibi tanıtmıştı. Dokunmatik kontrollere sahip geniş ekranlı iPod, devrim niteliğinde bir cep telefonu ve yenilikleriyle çığır açan internet erişim ucusu Steve Jobs, 2007’de cihazı cümleleri ağzından çıkarken, salondaki her şeyden habersiz seyirciler Jobs’u coşkuyla alkışlıyorlardı.
Akıllı telefon sektöründe yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilen iPhone, çok sayıda ilke imza attı. Rakipleri o zamanlar 'normal' büyüklükte bir ekranla beraber fiziksel klavyeyle geliyorken; iPhone’da durum daha farklıydı. Bu akıllı telefonun fiziksel bir klavyesi yoktu. Ayrıca iPhone’un o dönem öne çıktığı bir diğer nokta da; sağlamlığıydı.
CNET’ten Roger Cheng, kendisinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteci meslektaşıyla 2007 yılında Steve Jobs ile yaşadıkları anıyı anlattı. Cheng’in anlattığına göre Jobs, iPhone tanıtımından kısa bir süre sonra henüz cihaz daha piyasaya çıkmamışken The Wall Street Journal gazetesinin New York’taki genel merkezine özel bir ziyarette bulunmuştu. Gazetecilerin cihazı satışa çıkmadan önce incelemeleri ve test etmeleri amaçlanıyordu.
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